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مرأة

فنان الوشوش.. مهندس ذكاء اصطناعي يجلب المفقود بـ ضغطة زر.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:29 ص
أطفال مفقودة
أطفال مفقودة
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حياة عبد العزيز - عدسة :نور المصري
في غرفته جلس حسن إبراهيم، في حالة من الهدوء التام أمام شاشة الكمبيوتر، تراه منهمكا في عمله منسجما مع أجهزته وكأنه في عالم مواز لا ينشغل بغيره، تأخذه برامجه من أرض الواقع إلى عالم آخر، يجمع تفاصيل صور الطفل ليصنع ما وصلت إليه ملامح المفقود مع مرور السنوات من فقدانه، ويصبح صانع الأمل في العثور على المفقود وإعادة الروح للأم المكلومة بفقد طفل.

بداية الحكاية كانت بلقاء جمع المهندس حسن إبراهيم المتخصص في الذكاء الاصطناعي، مع رامي الجبالي صاحب فكرة صفحة «أطفال مفقودة» التي تهدف إلى إعادة الأطفال لذويهم من خلال نشر صورهم عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي كانت هدفها في بداية الأمر التوعية فقط، ولكن مع مرور الوقت أصبحت نشاطها الأساسي استرجاع الأطفال المفقودين، وعودة الأمل لمنزل الأمهات اللاتي يعشن أيامًا مريرة.

اشترك حسن إبراهيم في ذلك العمل الإنساني من خلال عمله غير التقليدي، وعلى غرار فيلم «أيظن»، والذي كان البطل يبحث طوال الفيلم عن ابنته التي فقدها منذ طفولتها، ولجأ للكثير من الحيل وتمكن من الحصول على ملامحها التي تغيرت طيلة السنين من خلال برنامج على جهاز الحاسوب، تلك الخدعة الفنية التي يعمل بها مهندس الذكاء الإصطناعي، ليقوم بإحضار عدة صور للطفل الغائب ويصل به إلى أعمار مختلفة لتظهر ملامحه في مراحل متعددة من العمر سواء في مرحلة الشباب أو ما بعد ذلك.

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ولكن موهبة المهندس الشاب لم تتوقف عند ذلك الحد بل إن بداياته كانت مع محاولة الجمع بين الفن الخيالي والتفكير المنطقي، حيث يأخذه الحنين إلى الماضي «النوستالجيا» التي يعشقها الكثير منّا، ليعتمد على عيناه التي تحدق في تفاصيل كل من يراه، قائلًا «أنا بركز في تفاصيل الوشوش».

«فنان الوشوش» تخلى عن دراسته للعلوم بقسم الرياضة، واتجه بعد التخرج إلى عالم الإلكترونيات والتكنولوجيا، واللعب في تجاعيد الوجه، والسفر إلى بعيد ليشاهد تغيير ملامح الأشخاص مع مرور الأعوام، وكل ذلك من خلال جلوسه على أمام الشاشة وبضغطة زر تتغير معالم الشخص بالكامل.

بدأ المهندس حسن عمله بـ ترميم الصور الأبيض والأسود، وكان يحضر صور فناني الزمن القديم التي لا تكشف عن ملامحهم الجذابة ومن أبرزهم إسماعيل يس، وانتقلت الصورة من الماضي القديم إلى عالمنا هذا من خلال تقنيات تكنولوجية حديثة، ثم بدأ في نشر الصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وذاع صيته ونال نصيبه من الشهرة.

«متعة الترميم في الخطوات».. لم تكن النتيجة النهائية هي التي تشغل بال مهندس الذكاء الاصطناعي، فهناك الكثير من البرامج التي تحول الصورة في لحظة واحدة إلى ما تريد، فالمتعة الحقيقة هي الخطوات التي تتوالى في ترميم الصورة سواء من الأبيض والأسود إلى الألوان، أو تغير ملامح الشخص وتكبير السن أو تصغيره، والتي قام بها ايضًا في صور للفنان عادل إمام وأحمد حلمي بما يسمى «الخدع السينمائية».
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