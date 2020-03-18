إنجي المقدم تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها ال 35.. شاهد





ونشرت انجي المقدم صورة لها مع الفنانة دينا الشربيني وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد سعيد يا البي اتمني لكي عيد ميلاد رائع وسنة رائعة مليئه بالسعادة والنجاح وكل ما تتمناه".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة الفنان أحمد السعدني و أحمد داوود تم عرضه في رمضان 2019.





وتنتظر دينا الشربيني، عرض فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز.

هنأت الفنانة إنجي المقدم صديقتها الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها ال 35 وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.