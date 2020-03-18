حنان ماضي تبدع في غناء «أمايا ياما» مع صاحبة السعادة على الهواء.. شاهد

أبدعت المطربة حنان ماضي في غناء " امايا ياما شدي الضفاير"، على مسرح صاحبة السعادة على الهواء.





وقالت المطربة حنان ماضي، إنها بدأت في العودة مجددا إلى الساحة الفنية، وبدأت في إحياء عدد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية.





وأضافت حنان ماضي في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" حفلاتي يوجد بها عدد كبير من الجمهور، على الرغم من كوني غير متفاعلة مع السوشيال ميديا".





وتابعت حنان ماضي:" الأغاني بتاعتي مطربي المهرجانات خدوها وغنوها في المهرجانات ".





وأكملت حنان ماضي:" في ناس شاطرة من مطربي المهرجانات ولكنهم يفتقرون إلى التعليم المضبوط للموسيقى وهم يعتمدون على الصوت الفج في المهرجانات وهناك مطربي مهرجانات أصواتهم جيدة".



