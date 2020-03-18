البحرية الأمريكية تختبر طائرة حربية ضد أهداف قبالة الساحل الإيراني | صور

في آخر استعراض للقوة أجرت البحرية الأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية قبالة الساحل الإيراني، حيث أدت طائرات حربية من طراز AC-130 تجربة تفجير سفن الدوريات الصغيرة مثل تلك التي يستخدمها فيلق الحرس الثوري الإسلامي.









وخلال التدريبات التي أقيمت في 8 و 9 مارس، نسقت طائرة دورية بحرية تابعة للبحرية الأمريكية P-8A بوسيدون هجمات من قبل طائرات حربية AC-130 لأول مرة ضد سفن صغيرة معادية.









وعادة ما تستخدم الطائرة لقصف أهداف أرضية وشهدت أعمالا ثقيلة في الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا.









ووفقا لمقطع فيديو تشاركه صفحة البحرية الأمريكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يمكن رؤية طائرة AC-130W »Stinger« II ، استنادًا إلى نقل C-130 Hercules، وهي تنطلق باتجاه هدف مدفعي قاتل.









وتحدث النقيب بيتر ميريسولا، قائد المدمرة سرب 50 / فرقة العمل المشتركة 55 (DESRON 50 / CTF 55) الذي شارك في التمرين البحري العسكري، في بيان صحفي عبر خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية (DVIDS) التابعة للبنتاجون، قائلا «إن قواتنا السطحية التي تتكامل مع الطائرات التي تمتلك قوة النيران من AC-130W تجلب القدرة إلى القوة المشتركة التي تعزز بشكل كبير من فتكنا في البيئة البحرية».









وأضاف إن «إضافة السفينة الحربية إلى المعركة البحرية المشتركة يعزز بشكل كبير قدرتنا على اكتشاف التهديدات السطحية وتتبعها والمشاركة فيها وهزيمتها من أجل السيطرة على مساحة المياه في الخليج العربي».









وتابع ميريسولا: «إن فعالية هذه القدرة المشتركة على تنفيذ الضربات البحرية والاستطلاع والمراقبة المسلحة ظهرت بوضوح خلال هذا الحدث بالذخيرة الحية».









وقال نائب الأدميرال جيم مالوي، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في البحرين ، إن «الأسطول استخدم بشكل فعال قدرات مشتركة مماثلة في الماضي لمواجهة القوات المتحاربة التي تحاول تعطيل أو إعاقة التدفق الحر للتجارة وحرية الملاحة في هذه المنطقة تستخدم القوة، أو تهاجم الولايات المتحدة ، أو قوات التحالف، أو القوات الشريكة في صراع » في إشارة واضحة إلى النخبة الإيرانية فيلق الحرس الثوري الإيراني، الذي شهد أكثر من موقف متوتر مع القوات الأمريكية في المنطقة في السنوات الأخيرة.









وفي الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على طهران بفرض عقوبات «أقصى ضغط» والموقف الذي اقترب بشكل خطير من الحرب، أكد الحرس الثوري الإيراني على قدرته ليس فقط على إغلاق المضيق الضيق لهرمز وباب المندب، ولكن أيضًا على ضرب القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.









في وقت سابق من العام الجاري، أفادت وكالة «سبوتنيك» الاخبارية الروسية، بأن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن طهران كانت تعيد بناء حاملة طائرات وهمية مماثلة في الحجم والتصميم للسفن الحربية الضخمة التابعة للبحرية الأمريكية بعد أن قصفتها بشدة في عام 2015.









واقترح الخبراء أن السفينة لن تخدم فقط كممارسة مستهدفة لإيراني جديد صواريخ كروز ولأسطول الحرس الثوري الإيراني من الزوارق الصغيرة سريعة الهجوم ، لكن التدريبات سترسل أيضًا رسالة إلى واشنطن ، التي لديها حاملتا طائرات منتشرتان في المنطقة.



