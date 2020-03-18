السفير المصري ينهي أزمة جماهير الإسماعيلي فى المغرب.. تفاصيل

أعلن أشرف إبراهيم السفير المصري بالمملكة المغربية انتهاء أزمة عدد من جماهير الإسماعيلي التي سافرت مع الفريق لمساندته في لقاء الرجاء البيضاوي في قبل نهائي البطولة العربية.





وكان مقررا للقاء يوم الأحد الماضي قبل أن تقرر السلطات المغربية تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى لحين السيطرة على فيروس كورونا.





وكشف السفير المصري كواليس الأزمة قائلا "لقد غادر فريق الإسماعيلي المغرب أول أمس، لكنه حضر من مصر برفقته 5 أفراد لتشجيعه قاموا بحجز تذاكر الطيران قبل صدور قرار بمنع الحضور الجماهيري في المغرب، وكان مقررا أن يغادروا الدار البيضاء على متن الخطوط المغربية يوم الخميس المقبل".



