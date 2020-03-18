لمواجهة كورونا..غلق 45 مقهى بحملة مكبرة في الدقهلية .. صور

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء الثلاثاء السكرتير العام المساعد للمحافظة منال الغندور بالتنسيق مع رئيس حي شرق وحي غرب المنصورة لشن حملة مكبرة لمصادرة "الشيش" وغلق جميع المقاهي والكافيتريات داخل مدينة المنصورة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين.



وأسفرت الحملة التي تم شنها بحي غرب عن إغلاق 30 مقهى وكافيه شملت منطقة مجمع المحاكم وشارع عبدالسلام عارف والترعة وشارع كلية آداب والجلاء وحي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية السفلية وتمت مصادرة جميع "الشيش " التي تم ضبطها .



كما أسفرت الحملة التي تم شنها بحي شرق عن إغلاق 15 مقهي وكافيه شملت شارع سعد زغلول وقناة السويس وشارع الجيش وتمت مصادرة جميع " الشيش " التي تم ضبطها .



وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة هي خطوة ضرورية ضمن الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره وان غلق هذه المقاهي والكافيتريات لمدة مؤقتة لحين التأكد من خلو جميع مدن ومراكز وقري المحافظة من الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .