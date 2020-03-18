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فن

بعد المنشور الفاضح.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل حول زواجها السري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:19 ص
شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المنشور الناري الأخير الذي كتبه الفنان الشاب وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي قام فيه بفضح شقيقته مرة أخرى، متحدثًا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي. 

وتساءل وائل - شقيق ياسمين عبد العزيز، عن سبب تواجد شقيقته مع أحمد العوضي وعيشهما في بيت واحد، ما جعل بعضا من نشطاء السوشيال ميديا يتساءلون حول حقيقة زواجها سرًا من العوضي؟. 

وكتب وائل علي حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".
 
وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي أنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه؛ أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة، لو ليك أخت؛ حط نفسك مكاني ؟!".
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