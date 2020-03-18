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وزير القوى العاملة يكشف مصير العمال المصريين العالقين بالخارج بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:24 ص
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المكتب العمالي والسفارة المصرية في إيطاليا يعملون على دعم ومساندة المصريين هناك، موضحا أنه في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا وتخطت حاجز الأسبوعين سيكون هناك إجراءات أخرى تتناسب مع المدة التي ستطول.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، أن الوزارة تتعامل مع الحدث في حينه، وهناك متابعة لكل القطاعات لتقديم المساعدة اللحظية في وقتها؛ منوها إن العمالة المصرية بالخارج والدول العربية يسري عليها نفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدول التي يعملون بها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار سعفان، أن الوزارة والجهات المعنية تتواصل مع السفارات ووزارات العمل بالدول من أجل مد الإجازات للعمالة المصرية التي عادت إلى مصر قبل قرار تعليق السفر إلى الدول التي يعملون بها مرة أخرى. 

وأكد سعفان، أنه تواصل مع وزارة العمل الأردنية لحل مشكلات المصريين العالقين في الأردن وعدم تغريمهم وتمديد فترة السماح بدون غرامات لحين إعادة الطيران بين مصر والأردن بعد غلقه بسبب فيروس كورونا. 
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