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توك شو

استشاري باطنة: الحديث عن أشياء بسيطة تزيد المناعة سذاجة ..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 05:27 ص
لحمة بالصوص البنى
لحمة بالصوص البنى
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب عين شمس، أن مناعة الإنسان ليست شيئًا يرتفع وينخفض، بل شيء ثابت صخره الله- عز وجل- لحماية الجسم من الداخل والخارج من الفيروسات والبكتريا والأورام.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، أنه من السذاجة الحديث عن أشياء يمكن أن يقوي المناعة، ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية قامت بالرد ببساطة على هذا الأمر.

وأشار رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، إلى أن فيتامين سي والثوم لا يقويان المناعة كما يعتقد البعض ولكن هناك عادات أكثر إفادة.

وشدد على أن الجهاز المناعي داخل جسم الإنسان يقوم بحماية الجسد ضد أي أمراض ويقوم بالاتصال بجميع خلايا الجسم، مشيرا إلى أنه لا توجد أشياء تقوم بتقوية المناعة أو إضعافها، وأن ذلك شيئا عارٍ من الصحة تماما.

ولفت إلى أن جسم الإنسان لا يحتاج إلى مناعة قوية بل يحتاج الى مناعة متوازنة وكفيلة بالرد على الاحتياجات المطلوبة ولكي يحدث هذا لابد من وجود حياة صحية سليمة للأشخاص وهذه الحياة الصحية السليمة تكون عن طريق شرب كميات مياه كافية ويتغذي غذاء صحيا جيدا.

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