AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبروك عطية: الالتزام بقرارات الدولة بشأن كورونا واجب ديني.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:22 ص
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر، إن الشرع يأمرنا بوقف جميع  الشعائر الدينية؛ من أجل المحافظة على الصالح العام للإنسان، مؤكدًا أن قرار منع صلاة الجماعة والجمعة صائب في الظروف التي تمر بها البلاد والعالم.

وأضاف "مبروك"، في حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المُذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن جميع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة واجب ديني وعلينا الالتزام بها.

وأشار أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر، إلى أن صلاة الجماعة في المساجد هي فرض كفاية على المسلمين وليست فرض عين، وشرعت من أجل عدم هجر المسلمين للمساجد.

وأكد "عطية"، أن هناك قانوناً شرعياً علينا الالتزام به وهو "درء المفاسد مقدم عن جلب المصالح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقه الموازنات وأثره في القضايا المالية المعاصرة.. دراسة فقهية بآداب المنوفية

هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف ؟ .. أمين الفتوى يوضح

السعودية تقلل مدة خطبة الجمعة والوقت بين الأذان والإقامة.. الأسانيد الفقهية والشرعية

لجنة الفتوى بالأزهر عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأوبئة: الالتزام بها واجب شرعي

هل تجوز الصلاة فى المنزل خوفًا من الإصابة بكورونا ؟ الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

أمريكا تختبر لقاح كورونا على 3 متطوعين جدد.. فيديو

وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب ظهور كورونا في مصر.. فيديو

القوى العاملة تصدر قرارا مهما للعاملين بالقطاع الخاص لحمايتهم من كورونا

قرار جديد من المحاكم السعودية بسبب كورونا

الاتحاد الإنجليزي يزف بشرى سارة لفريق ليفربول بخصوص حسم لقب الدوري

أمريكا تعلن إصابة أول طفل بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني