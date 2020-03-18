AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ملتزمة بقرارات الدولة .. راندا البحيري بـ إطلالة رياضية من المنزل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:47 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها أثناء تواجدها في المنزل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: "بتمرن في البيت متقلقوش خلاص ملتزمة بقرارات الدولة ، لا للاختلاط لا للازدحام لا سلام ولا كلام كتير ملهوش لازمة".


وتألقت الفنانة راندا البحيري بإطلالة رياضية، مرتدية جاكت وبنطال باللون الأسود بتصميم رياضي أنيق، ونسقت معه كوتشي رياضي باللون الأسود.

وظهرت راندا البحيري بشكل جمالي طبيعي وبدون مكياج، مع رفع شعرها الاسود لأعلى بتسريحة "الكحكة" لتبرز عن جمال ملامحها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راندا البحيري تشوق الجمهور بصورة جديدة من مسلسل الأخ الكبير

بفستان زفاف.. راندا البحيرى تثير الجدل.. صور

وفاة حسني مبارك.. راندا البحيري تنعى الرئيس الأسبق: وداعًا

هتعرفوا بكرة مين قتل صفية.. راندا البحيري تحمس الجمهور للحلقة الأخيرة من «الأخ الكبير»

بملابس رياضية.. راندا البحيري تتألق فى الجيم.. شاهد

أسود × أسود.. راندا البحيري تكشف عن رشاقتها بإطلالة رياضية

ترشيحاتنا

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

أمريكا تختبر لقاح كورونا على 3 متطوعين جدد.. فيديو

هل أصيب شخص في السجون المصرية بـ فيروس كورونا ؟.. مصدر أمني يجيب

وباء كورونا أنقذ الصين من كارثة كادت تقتل 80 ألف شخص.. فيديو

انصحكم بالحذر .. إصابة نجم شهير بفيروس كورونا.. تفاصيل

فيفا يعلن تأجيل موعد كأس العالم للأندية 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية