ملتزمة بقرارات الدولة .. راندا البحيري بـ إطلالة رياضية من المنزل

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها أثناء تواجدها في المنزل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت على الصورة قائلة: "بتمرن في البيت متقلقوش خلاص ملتزمة بقرارات الدولة ، لا للاختلاط لا للازدحام لا سلام ولا كلام كتير ملهوش لازمة".









وتألقت الفنانة راندا البحيري بإطلالة رياضية، مرتدية جاكت وبنطال باللون الأسود بتصميم رياضي أنيق، ونسقت معه كوتشي رياضي باللون الأسود.





وظهرت راندا البحيري بشكل جمالي طبيعي وبدون مكياج، مع رفع شعرها الاسود لأعلى بتسريحة "الكحكة" لتبرز عن جمال ملامحها.



