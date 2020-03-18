لماذا لم ينتشر فيروس كورونا في قارة أفريقيا بكثرة ؟.. «الصحة العالمية» ترد.. فيديو

كشف الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، عن سبب عدم انتشار حالات مصابة بـ في القارة الأفريقية . بـ فيروس كورونا





وأضاف علاء حشيش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن منظمة الصحة العالمية عملت على شحن نحو 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا حول العالم ، لافتا إلى أن جميع دول العالم لديها حاليا إمكانية في المعامل الخاصة بها.

وأوضح علاء حشيش:" قلة الأعداد المصابة بالفيروس في أفريقيا من الممكن أن تعود إلى طبيعة الانتقال، و فيروس كورونا ينتقل عن طريق أشخاص مصابة، وعبر الأشخاص المرتحلين من مكان لآخر، والدول الإفريقية حركة الانتقال فيها قليلة، وحركة السياحة فيها منخفضة.





وتابع علاء حشيش، أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا تعلن بشفافية، وما نشر عن مصر بإحدى الصحف العالمية «الجارديان» مجرد بحث لا أعرف مصدره".





وأكمل علاء حشيش أن "اللوائح الصحية العالمية تلزم أى دولة خلال 24 ساعة بالإعلان عن المصابين، وحتى الآن على مستوى العالم هناك 180 ألف حالة تم التبليغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 159 دولة".





وأشار "حشيش" إلى أن أعداد الإصابات الخاصة بالدول يتم الإعلان عنها يوميا في مؤتمر صحفي يومي بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، ويتم نشر العدد بصورة شفافة.





وقال "حشيش" إن المنظمة عقدت أكثر من اجتماع مع الباحثين فى دول العالم للتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا، لافتا إلى أن اللقاح حتى الآن قيد التجارب.



