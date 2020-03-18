رئيس جامعة المنوفية: مستمرون في تعقيم وتطهير الكليات لمواجهة كورونا

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن أعمال تعقيم وتطهير كليات الجامعة ووحداتها المختلفة مستمرة .





وقال رئيس جامعة المنصورة : نقوم بأعمال التعقيم بصفة دورية ضمن خطة الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته.





وكانت قد عقدت اليوم الدكتورة أمل عيسى عميدة كلية الصيدلة جامعة المنوفية اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور الدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة كيفية توعية الطلاب لمواجهة فيروس الكورونا.



