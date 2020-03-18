رئيس جامعة المنوفية: مستمرون في تعقيم وتطهير الكليات لمواجهة كورونا

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن أعمال تعقيم وتطهير كليات الجامعة ووحداتها المختلفة مستمرة .
وقال رئيس جامعة المنصورة : نقوم بأعمال التعقيم بصفة دورية ضمن خطة الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته.
وكانت قد عقدت اليوم الدكتورة أمل عيسى عميدة كلية الصيدلة جامعة المنوفية اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور الدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة كيفية توعية الطلاب لمواجهة فيروس الكورونا.
وأكدت الدكتورة أمل أثناء الاجتماع بأن صدور قرار تعليق الدراسة فى جميع الجامعات المصرية هو في مصلحة الطلاب للاعتناء بصحتهم والحرص على سلامتهم واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا مع توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.
وأثناء الاجتماع قام الدكتور محمد سالم مدرس بقسم العقاقير باستعراض كيفية التواصل مع الطلاب عن طريق المواقع الإلكترونية، والمنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
كما طالبت عميدة الكلية على أعضاء هيئه التدريس إعداد المقررات الدراسية النظرية فى شكل powerpoint وفيديوهات ورفعها على coogleDriv مع امكانية أن يقوم الطلاب بتحميل المحاضرات وفى حالة ضعف شبكة الانترنت يمكن الطلاب التواصل مع الكلية لحصول على فلاشة عليها المقرر مع جميع الأقسام العلمية المختلفة بكلية الصيدلة.