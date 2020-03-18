ها إيه تاني.. محيي إسماعيل ينفي شائعة إصابته بـ فيروس كورونا.. فيديو

نفي الفنان محيي إسماعيل شائعة إصابته بـ فيروس كورونا، وأنه لأول مرة يسمع عن تلك الشائعة، مضيفًا أن الشائعات شيء سيئ جدًا ويهدم الكثير من الأشياء.





وأضاف الفنان محيي إسماعيل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، قائلاً: "إنه من المفروض أنه جيه اليوم اللى الواحد فيه يتظاهر ويرجع لانسانيته اللى ربنا أديهالوا.. وأنا دايما بقول قوة الحب أقوى من حب القوة".





وتابع الفنان محيي إسماعيل، أن كل ما يتردّد عن إصابته بفيروس كورونا غير صحيح تمامًا، معبرًا عن ذلك "أنا الحمد لله دايما ربنا حاميني.. وحامي مصر كلها".





وأردف محيي إسماعيل، قائلاً ضاحكًا "أنا الحمد لله لسه وأكل مكرونة.. بدل الكورونا أنا كلت مكرونة".





وأوضح الفنان محيي إسماعيل، أن المواطنين بمصر لديهم مقاومة عظيمة جدا وثقة كبيرة ويسمعون جيدًا لأوامر الدولة وكلام الحكومة ولكن هناك أوقاتاً يحتاج فيها المواطنون إلى شراء بعض الأغراض التى يحتاجونها فيضطرون إلى النزول إلى الشارع لشرائها.