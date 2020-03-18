AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعالج أمراضًا غير متوقعة.. كوب يوميًا من حليب جوز الهند

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:35 ص
حليب جوز الهند
حليب جوز الهند
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لتناول حليب جوز الهند  فهو مضاد للالتهابات و له خصائص مضادة للميكروبات، وإليك أبرز فوائد تناول حليب جوز الهند يوميا، والتي يقدمها موقع "برايت سايد".

- يمكن أن يساعد تناول حليب جوز الهند في حالات التهاب المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

- يمكن أن يساعد حليب جوز الهند في الوقاية من أمراض القلب.

- قد يساعد حليب جوز الهند على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم إذا تم استهلاكه بكميات منخفضة على أساس منتظم؛ مثل إضافته إلى دقيق الشوفان.

ووجد الباحثون أن حليب جوز الهند المشبع بالدهون قد يكون له تأثير إيجابي على الكوليسترول، والذي يمكن أن يساعد في منع أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

- يمنع  فقر الدم، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، لذا فإن كوبًا واحدًا فقط منه يزود الجسم بربع ما ينصح به يوميًا من الحديد.
- يمكن لحليب جوز الهند أن يعزز جهاز المناعة ويمنحك الطاقة.

- حمض اللوريك الموجود في حليب جوز الهند، معروف على نطاق واسع بخصائصه المطهرة. حيث يحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات.. وعلى سبيل المثال ، وفقًا  لدراسة أجريت في الفلبين، يتعافى الأطفال المصابون بالالتهاب الرئوي بشكل أسرع عن طريق تناول المضادات الحيوية وحليب جوز الهند ، مقارنةً بأولئك الذين عولجوا بالمضادات الحيوية وحدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد عديدة.. ماذا يحدث عند تناول الحرنكش يوميا

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

نوع مهمل من التوابل يساعد في علاج الروماتيزم

تناولي الشوفان يوميًا ولاحظي ماذا سيحدث

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية: طرح مصل ضد فيروس كورونا قبل الخريف المقبل

أمريكا تختبر لقاح كورونا على 3 متطوعين جدد.. فيديو

توضأت وشربت سجائر فهل بطل وضوئي ؟

بشرى لعملاء البنكين.. مصر والأهلي يقرران تثبيت فوائد شهادات الـ 12 % رغم تخفيضات "المركزي"

حضروا بصورهم وغابت أجسادهم.. قسيس يفاجئ المصلين بطلب غريب بعد قرار إغلاق الكنائس.. صور

ذهب لطمأنة الشعب على تميم .. نائب وزير الصحة القطري يهرب من استوديو على الهواء بعد عطسة المذيع.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية