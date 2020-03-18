يعالج أمراضًا غير متوقعة.. كوب يوميًا من حليب جوز الهند

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول حليب جوز الهند فهو مضاد للالتهابات و له خصائص مضادة للميكروبات، وإليك أبرز فوائد تناول حليب جوز الهند يوميا، والتي يقدمها موقع "برايت سايد".







- يمكن أن يساعد تناول حليب جوز الهند في حالات التهاب المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.





- يمكن أن يساعد حليب جوز الهند في الوقاية من أمراض القلب.





- قد يساعد حليب جوز الهند على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم إذا تم استهلاكه بكميات منخفضة على أساس منتظم؛ مثل إضافته إلى دقيق الشوفان.





ووجد الباحثون أن حليب جوز الهند المشبع بالدهون قد يكون له تأثير إيجابي على الكوليسترول، والذي يمكن أن يساعد في منع أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.





- يمنع فقر الدم، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، لذا فإن كوبًا واحدًا فقط منه يزود الجسم بربع ما ينصح به يوميًا من الحديد.