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اتحاد الصناعات: خفض أسعار الكهرباء للصناعة 10 قروش للكيلو وات.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:36 ص
الصناعات
الصناعات
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إبراهيم القادري
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن القرارات التي صدرت بخصوص الصناعات، هي استكمال لما بدأته الدولة بتوجيه من القيادة السياسية بمجموعة من القرارات التي صدرت مسبقا.

وأضاف محمد البهي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بي سى"، أن هذه القرارات تصب في مصلحة الصناعات وهذه القرارات استكمال لما بدأناه وهذه القرارات تفوق توقعاتنا في الفترة الحالية، كما أن سعر الفائدة تم خفضه عن العام الماضى .

وأوضح محمد البهي ، أننا بعد قرارات البنك المركزى أصبحنا في معدل تتحمله الصناعة والذى من الممكن أن يساعد في التوسع الرأسى لها، كما أن أسعار الكهرباء للصناعة تم خفضها بقيمة 10 قروش للكيلو وات .

وتابع محمد البهي، أن العالم قرية صغيرة وما يحدث في الغرب يؤثر علينا لفترات طويلة وهذا ما جعل الدولة تقوم بأخذ هذه الخطوات الاستباقية .

واستكمل محمد البهي ، أن من خلال الازمة يمكننا تحقيق بعض المكاسب من خلال تصدير المنتجات إلى دول أخرى والتي كانت تستورد منتجاتها من الصين يمكننا ان نقوم بتصدير هذه المنتجات لهم .
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