توفير المنظفات والمطهرات بأسعار مخفضة بالمعرض الدائم بنادي المنتزه بالإسماعيلية





وأوضح أن غرفة الإسماعيلية اتخذت التدابير الصحية والوقائية لخدمة التجار والموظفين والمترددين على مبنى الغرفة.





وأضاف أن هناك متابعة يومية من أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الفيروس أو متابعة السوق من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها لرصد أي مستجدات.

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة كورونا طبقًا لتوجهات الدولة للوقاية منه، وتنفيذا لرؤية الاتحاد العام للغرف التجارية بما يعود بالنفع على التاجر والمواطن. وأشار، إلى أنه تم الاتفاق مع أحد أكبر تجار الجملة في بيع المنظفات والمطهرات والمعقمات لعمل مكان ثابت داخل المعرض الدائم بنادي المنتزه، خلال ساعات لتوفير كل الكميات المطلوبة بعد شكوى المواطنين من قلة المعروض وارتفاع سعره.