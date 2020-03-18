AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزير الثقافة الأردني يشكل لجنة لتوعية المواطنين من فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قرر وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، تشكيل لجنة التثقيف والتوعية في مواجهة وباء كورونا المستجد بهدف رفع الروح الوطنية لدى المواطنين والالتفاف حول هدف وطني واحد، وزيادة الثقة العامة ومساندة الفريق الحكومي المكلف بالمتابعة الإعلامية والتوعية.

وقال الطويسي في بيان صحفي، إن عمل اللجنة سيكون تنظيم حملة توعية وتثقيف تركز على التعبئة نحو هدف وطني واحد، وتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي من خلال المحتوى التوعوي والتثقيفي الذي يعدل في سلوك الأفراد نحو الابتعاد عن التجمع والتقارب الاجتماعي مثل الزيارات.

 وأضاف، أن الحملة تسعى إلى نشر الوعي بالنظافة الشخصية والنظافة في محيط الأسرة والبيت؛ لأن ذلك خط الدفاع الأول لمنع انتشار الفيروس، وطرق رفع المناعة لدى المواطنين من خلال تعريفهم بمصادر تقوية المناعة المتعددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ندوة بـ "أ ش أ" عن دور الأحزاب في التوعية بالشأن العام.. المشاركون يعلنون تأييدهم للقيادة السياسية والجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن القومي..ويؤكدون: نقص وغياب الوعي وتزييفه أخطر أعداء الدولة

أمين مستقبل وطن بالشرقية: الحزب داعم للدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب

مستقبل وطن ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.. العماري: الحزب يقوم بنشر الوعى بصفة عامة والصحة بصفة خاصة.. عبد الفتاح: مصر لديها نظام صحي قوي يمنع حدوث المرض

"كورونا الجديد – الوقاية والعلاج " ندوة لحزب مستقبل وطن بالمنيا

برلمانى يشيد بالقافلة التوعوية والإنسانية للأزهر الشريف بحلايب وشلاتين

كلية البنات بجامعة عين شمس تنظم ندوة لتوعية الطالبات بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك أمام مرتضى.. كورونا يفضح الدوري المصري

بعد اتهامها بالزواج سرًا.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يحذف منشورًا فاضحًا

سببه الاستهتار.. كارول سماحة ترصد مشهدًا مرعبًا بسبب كورونا .. شاهد

أهم الأخبار | الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بـ كورونا.. المفوضية الأوروبية: طرح مصل الفيروس قبل الخريف

دواء للأنفلونزا يثبت فعالية ضد فيروس كورونا

وقت صلاة الفجر الحقيقي وكيفية حسابه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى