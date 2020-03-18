وزير الثقافة الأردني يشكل لجنة لتوعية المواطنين من فيروس كورونا

قرر وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، تشكيل لجنة التثقيف والتوعية في مواجهة وباء كورونا المستجد بهدف رفع الروح الوطنية لدى المواطنين والالتفاف حول هدف وطني واحد، وزيادة الثقة العامة ومساندة الفريق الحكومي المكلف بالمتابعة الإعلامية والتوعية.





وقال الطويسي في بيان صحفي، إن عمل اللجنة سيكون تنظيم حملة توعية وتثقيف تركز على التعبئة نحو هدف وطني واحد، وتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي من خلال المحتوى التوعوي والتثقيفي الذي يعدل في سلوك الأفراد نحو الابتعاد عن التجمع والتقارب الاجتماعي مثل الزيارات.



