أبرز فيديوهات التوك شو | قرار هام للعمال في القطاع الخاص.. حقيقة منع خروج المصريين من المنازل وفرض حظر التجوال.. أحمد موسى يكشف مصدر الصور التى نشرتها الجارديان عن مصر





ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على سؤال : " هل سيكون هناك قرار بعد الخروج المواطنين من المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا" .





وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها لا تستطيع الرد على هذا السؤال مؤكدة "مقدرش أقول على السؤال ده اى أو لا" .





كورونا.. أحمد موسى يكشف مصدر الصور التى نشرتها الجارديان عن مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحيفة الجارديان نشرت شائعات كاذبة عن مصر، موضحًا أن الجريدة الكاذبة حصلت على الصور من موقع الجزائر الآن ونسبوها لمصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الصور التى نشرتها الصحيفة الكاذبة ليس لها علاقة بمصر، طالب موسى من المواطنين بعدم السير وراء الأكاذيب.







قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك إجراءات قوية يتم اتخاذها مع أي حالة يتم الاشتباه فيها، موضحة أن هناك أعدادا كبيرة يتم اكتشاف إصابتها بـ كورونا عائدة من العمرة.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة لديها تصاعد في الحالات المصابة بفيروس كورونا.













قال الإعلامي محمد الباز، إن فيروس كورونا غريب ومن الصعب أن تتوقع أي شيء بشأنه.





وأضاف الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، والمذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن العالم يتعرض في كثير من الأوقات لـ فيروسات قاتلة ويمر بأزمات كبيرة قد تكون مهلكة، متابعا: "الموضوع لا يخص دولة معينة ولكن يخص البشرية كلها، والمطلوب أن نقاوم والاستسلام للمرض جزء من الهزيمة".





أحمد موسى يقدم للمصريين 10 إرشادات هامة لمواجهة فيروس كورونا ..فيديو

عرض أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إرشادات هامة من وزارة الصحة عن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن التقرير النصائح كالتالي: "اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، تجنب لمس العينين والأنف والفم بالأيدي غير نظيفة، غطِ أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل والأحضان".

وطالب التقرير بالالتزام المنزل إذا شعرت بحمى أو السعال، وإذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335، تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها، تناول الطعام المقوي للمناعة، لمزيد من المعلومات والاستفسار على رقم الخط الساخن.

شاهد.. كيف تغلبت الصين على فيروس كورونا في 60 ثانية



قال الإعلامي أحمد موسى إنه لا يجب الاستهتار والتهاون في التعامل مع مواجهة فيروس كورونا وعلينا أن نتعامل مع الموضوع بجدية.

وأضاف «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الصين في ديسمبر الماضي، عندما أنتشر المرض في مدينة ووهان وضعت 90 مليون شخص في حجر صحي والجميع التزم المنازل للتغلب على الفيروس المستجد.















أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن سيتم اتخاذ قرار غدا بشأن قرار تخفيض العاملة في القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف وزير القوى العاملة ، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن اتحاد الصناعات طلب استطلاع رأي الغرف . وأكد وزير القوى العاملة أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 23.5 مليون.













أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع دول العالم تعاني من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الأوضاع ستعود لطبيعتها بعد ثلاث أشهر من الآن فى الدول الخارجية وفى مصر قبل هذه المدة.













وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن فيروس كورونا من الفيروسات سريعة الانتشار، مطالبا المواطنين بالالتزامات بتعليمات مجلس الوزراء.













أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لـ 196، من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.





وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، إن الوزارات بدأت عمليات العزل الصحي من مستشفى النجيلة، قبل افتتاح مستشفى أبو خليفة، ثم العجمى، وهناك خطة تدريجية، مضيفًا: "لا نريد فتح كل المستشفيات مرة واحدة ونريد أن تكون الأطقم الطبية مركزة في مكان واحد ليكون التعامل معها بشكل أسهل، ونسير بخطة مُسبقة".













أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن طرح مصل في الأسواق ضد فيروس كورونا قبل الخريف المقبل، وذلك ردا على سؤال مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا ، والذي حرص على طرح السؤال مرتين على رئيسة المفوضية الأوروبية.





وقال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" إنه تم حظر التجول في بلجيكا بداية من غدا وحتى 5 ابريل المقبل.













قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي المصري يلزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية لمدة 6 أشهر.





وأضاف عاكف المغربي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن هذا القرار جزء من المبادرات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والحكومة لدعم المواطن وخاصة فى هذه الفترة الصعبة.











