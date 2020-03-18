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اختفيت 17 سنة بحفظ الناس القرآن.. حسن فؤاد يقدم باقة ورد لـ إسعاد يونس.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:41 ص
حسن فؤاد
حسن فؤاد
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هاني حسين
قدم المطرب حسن فؤاد باقة من الورود إلى الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال حسن فؤاد، موجها حديثه لـ إسعاد يونس :" باقة ورد وحب واعتذار وكان من المفروض أظهر معاكي من فترة طويلة جدا".

وكشف حسن فؤاد  سر اختفائه الفترة الماضية عن الساحة الفنية لمدة 17 عاما: "ربنا ألهمني لحفظ القرآن وحصلت على إجازة في القرآن الكريم، وبحفظ الناس القرآن الكريم".

وتابع حسن فؤاد:"  كل ما قمت به خلال السنوات الماضية كان بلا مقابل ومن يمسك كتاب الله ربنا بيفتح للواحد أبواب رزق كبيرة".

وأكمل حسن فؤاد:" عائلتي كانوا رافضين دخولي مجال الفن والموسيقى  وبعدما رآني والدي في أول حفلة أغني فيها أعجب بصوتي".

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