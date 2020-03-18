اختفيت 17 سنة بحفظ الناس القرآن.. حسن فؤاد يقدم باقة ورد لـ إسعاد يونس.. فيديو

قدم المطرب حسن فؤاد باقة من الورود إلى الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي".





وقال حسن فؤاد، موجها حديثه لـ إسعاد يونس :" باقة ورد وحب واعتذار وكان من المفروض أظهر معاكي من فترة طويلة جدا".





وكشف حسن فؤاد سر اختفائه الفترة الماضية عن الساحة الفنية لمدة 17 عاما: "ربنا ألهمني لحفظ القرآن وحصلت على إجازة في القرآن الكريم، وبحفظ الناس القرآن الكريم".





وتابع حسن فؤاد:" كل ما قمت به خلال السنوات الماضية كان بلا مقابل ومن يمسك كتاب الله ربنا بيفتح للواحد أبواب رزق كبيرة".





وأكمل حسن فؤاد:" عائلتي كانوا رافضين دخولي مجال الفن والموسيقى وبعدما رآني والدي في أول حفلة أغني فيها أعجب بصوتي".



