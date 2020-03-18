بعد تعليق الدراسة.. جامعة حلوان: جار تحديد موقف طلاب دورة 21 مارس للتربية العسكرية

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان أنه بالنسبة لطلاب دورة التربية العسكرية ( دورة 21 مارس) ، فانه جار تحديد موقفهم من إلغاء الدورة أو تأجيلها وأنه سيتم إخطا ر الطلاب بالقرار غدًا الخميس 19 من الشهر ذاته.





يأتي ذلك بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 ، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر أنه تم إنهاء دورة 7 مارس (قبل انتهاء فترتها)، وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية بإعلان إجازة رسمية بالجامعات لمدة أسبوعين .





وجرى تقييم نتائج الطلاب بالدورة على مدة الحضور السابقة، وأنه تم إعلان النتيجة إلكترونيا.





وسبق أن أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد.





وأوضح نجم لـ"صدى البلد" أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات فيسبوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.



