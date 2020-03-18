أستاذ مناعة: لا توجد وفيات بسبب فيروس كورونا بين الأطفال.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة ، إن الاستخدامات العلاجية في المراحل الأولية للمرض سواء كان انفلونزا او عدوى بفيروس كورونا المستجد ، تصاحبهما آلام في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة .





وأضاف عبد الهادى مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سى بي سى ، أن ضيق التنفس وكرشة النفس وعدم القدرة على التنفس ببطء يحتاجوا إلى الذهاب للطبيب كما اننا اذا اردنا ان نقوم بانزال الحرارة يجب علينا استخدام البارسيتامول.





وأوضح عبد الهادى مصباح ، أنه من الضروري ان نرتدى الماسك عند التحدث مع الناس وان نقوم بغسل أيدينا باستمرار وان نتبع التعليمات حتى لا يحدث أى نوع من العدوى .





وتابع عبد الهادى مصباح ، أن السيدات الحوامل المصابات بمرض نقص المناعة والأورام والسكر والكبد يجب ان يأخذن حذرهن؛ حتي لا يُصبن بفيروس كورونا لأنهن يكن اكثر عرضة للاصابة بسبب هذه الأمراض .



