AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ مناعة: لا توجد وفيات بسبب فيروس كورونا بين الأطفال.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:51 ص
عبد الهادى مصباح
عبد الهادى مصباح
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة ، إن الاستخدامات العلاجية في المراحل الأولية للمرض سواء كان انفلونزا او عدوى بفيروس كورونا المستجد ، تصاحبهما آلام في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة .

وأضاف عبد الهادى مصباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سى بي سى ، أن ضيق التنفس وكرشة النفس وعدم القدرة على التنفس ببطء يحتاجوا إلى الذهاب للطبيب كما اننا اذا اردنا ان نقوم بانزال الحرارة يجب علينا استخدام البارسيتامول.

وأوضح عبد الهادى مصباح ، أنه من الضروري ان نرتدى الماسك عند التحدث مع الناس وان نقوم بغسل أيدينا باستمرار وان نتبع التعليمات حتى لا يحدث أى نوع من العدوى .

وتابع عبد الهادى مصباح ، أن السيدات الحوامل المصابات بمرض نقص المناعة والأورام والسكر والكبد يجب ان يأخذن حذرهن؛ حتي لا يُصبن بفيروس كورونا لأنهن يكن اكثر عرضة للاصابة بسبب هذه الأمراض .

وأكمل عبد الهادى مصباح ، أن الأطفال من سن عام الى 9 سنوات لا يوجد بينهم وفيات، ومن سن 9 الي 15 نسبة الاصابة فيهم ضعيفة جدا وهناك دراسات على ذلك ولكن لم يتوصلوا إلى أي استنتاجات بخصوص ذلك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

استشاري مناعة يكشف عن مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا.. فيديو

أستاذ مناعة: فيروس كورونا عادي ولا داعي للهلع.. فيديو

حقيقة خروج كورونا من أحد المعامل وليس الطعام.. والمستفيدون من تفشي الفيروس.. فيديو

صحة الوفد تنظم ندوة حول كورونا "كوفيد-19" وطرق الوقاية ..وزير الصحة السابق:على المصابين بالبرد ملازمة المنزل..بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات عن الفيروس يعرض لعقوبة جنائية

أستاذ مناعة: فيروس كورونا سريع الانتشار ونسبة الوفيات ليست خطيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد ظهورها شبه عارية.. صورة مثيرة لـ لينا أحمد الفيشاوي

دوري الأبطال مهدد بالإلغاء.. أزمة تواجه الـ كاف بعد اختيار الكاميرون لاستضافة النهائي

هل أصيب شخص في السجون المصرية بـ فيروس كورونا ؟.. مصدر أمني يجيب

4 دوريات عربية لم تؤجَّل بسبب فيروس كورونا حتى الآن

قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة بـ سرطان الفم

مصل كورونا قريباً.. فاروق الباز: اللي يمس سُمعة مصر لازم ياخد بالجزمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى