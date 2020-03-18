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مرأة

منعاً للإحراج.. أطعمة ومشروبات تزيل رائحة الجسم الكريهة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:10 ص
رائحة الكريهة
رائحة الكريهة
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لمياء الياسين
يُعد وجود رائحة كريهة للجسم أمرًا محرجًا، في حين أن تلك الرائحة تمليها الوراثة في المقام الأول، إلا أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في إزالة الرائحة الكريهة للجسم.

ووفقا لموقع  Bright Side قائمة من الأطعمة التي تؤثر على رائحة جسمك. 

- تناولى الكثير من الماء 

يساعد شرب الماء الجسم على التخلص من السموم التي تسبب رائحة كريهة للجسم.

الزبادي

فيتامين د الموجود في الزبادي يساعد على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة ، وفى المقابل توقفى عن تناول الحليب فهو يحتوي على الكولين الذي يمكن أن يسبب رائحة كريهة للجسم.

عصير الليمون 

جربى شرب الليمون بالماء. يساعد الليمون على إزالة السموم من الجسم بسبب خصائصه العالية المضادة للأكسدة ، في حين أن الماء الموجود في العصير يطرد السموم 

- الشاي العشبي 

شاي الأعشاب هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة. وكلما قلت نسبة السموم في الجسم ، كانت رائحته أفضل. 

من ناحية أخرى ، يمكن أن تسبب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين رائحة في كريهة للجسم.

- التفاح مقابل القرنبيط

بفضل خصائص المنظفات الطبيعية ، يساعد التفاح على منع رائحة الفم الكريهة. 

من ناحية أخرى ، يحتوي القرنبيط على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تشبه فيتامين ب والتي يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.

- تناولي البرتقال

رائحة الحمضيات رائعة ويتم امتصاصها بسهولة من قبل الجسم ، مما يمنحك طريقة سريعة لتحسين الرائحة العامة.

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