منعاً للإحراج.. أطعمة ومشروبات تزيل رائحة الجسم الكريهة

ووفقا لموقع Bright Side قائمة من الأطعمة التي تؤثر على رائحة جسمك.





- تناولى الكثير من الماء





يساعد شرب الماء الجسم على التخلص من السموم التي تسبب رائحة كريهة للجسم.





الزبادي





فيتامين د الموجود في الزبادي يساعد على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة ، وفى المقابل توقفى عن تناول الحليب فهو يحتوي على الكولين الذي يمكن أن يسبب رائحة كريهة للجسم.





عصير الليمون





جربى شرب الليمون بالماء. يساعد الليمون على إزالة السموم من الجسم بسبب خصائصه العالية المضادة للأكسدة ، في حين أن الماء الموجود في العصير يطرد السموم





- الشاي العشبي





شاي الأعشاب هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة. وكلما قلت نسبة السموم في الجسم ، كانت رائحته أفضل.





من ناحية أخرى ، يمكن أن تسبب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين رائحة في كريهة للجسم.





- التفاح مقابل القرنبيط





بفضل خصائص المنظفات الطبيعية ، يساعد التفاح على منع رائحة الفم الكريهة.





من ناحية أخرى ، يحتوي القرنبيط على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تشبه فيتامين ب والتي يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.