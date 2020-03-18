مجدي عبدالعاطي: رفضت الاستقالة عن أسوان عقب هتافات ارحل يا مجدي.. لهذا السبب

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، أن تصريحاته قبل مباراة الأهلي تناولت بشكل خاطئ عبر وسائل الإعلام.





وقال عبدالعاطي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أنه نصح اللاعبين قبل المباراة بعدم التفكير في أي نتيجة خاصة أن الأهلي كان عائدًا من مكسب كبير أمام الإنتاج الحربي برباعية.





وأضاف أنه كان يحذر من الهدف المبكر في مباراة الأهلي والهزيمة بخماسية كانت بأخطاء فردية.





وأردف أن سوء التوفيق حالفه مع أسوان أمام طلائع الجيش فقدم استقالته ولكنه تراجع عنها بسبب تمسك الإدارة.



