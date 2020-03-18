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وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب ظهور كورونا في مصر.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:48 ص
عادل نصار
 قال الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إنه تحدثنا كثيرًا عن مرض فيروس كورونا المستجد وعن احتمالية وصوله لمصر، مضيفا أنه كان متوقعًا وصول فيروس كورونا لمصر ولم يكن بالأمر المفاجئ. 

وأضاف تاج الدين، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن أسباب وصول المرض الخطير لمصر كثيرة أولها لأن مصر مفتوحة على العالم الخارجي وبها سياحة كبيرة، والناس متحركة وفي عاملين في الخارج ونحن ضد فكرة الانعزال في الأساس ونتواصل مع جميع دول العالم.


وأكمل وزير الصحة الأسبق، أن من ضمن الأشياء الإيجابية المهمة في التعامل مع كورونا، أن يكون عندك توقعات في هذه الأمر واستراتيجيات للتعامل مع الأمور الموجود بشأن المرض.


وتواجه مصر ودول العالم وباء من فيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في دولة الصين في منتصف شهر يناير الماضي وتسبب في وفاة الآلاف حول العالم.

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