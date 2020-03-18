متى نقلق في مصر من ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا ؟.. فيديو

كشف الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، عن متى يجب أن يحدث قلق من فيروس كورونا بسبب ارتفاع الحالات المصابة به، مؤكدًا أن هذا المرض ينتشر في العالم كله وعلينا الحذر.

وقال "تاج الدين"، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" إن: "التكاسل مع وجود حالات مصابة بـ كورونا؛ وقتها نقلق، ولكن طالما بنعمل إجراءات صحيحة وسليمة ومتابعة ونُحد من أي احتمالية نشر العدوى لا نقلق حتى لو ارتفع عدد المصابين أكثر من ذلك".

وأضاف وزير الصحة الأسبق: "نقلق لو حصل إهمال واستهتار من المواطنين والدولة، وأهم حاجة لـ مريض الكورونا الحجر الصحي ويفضل في البيت ويعزل نفسه".

وأكمل وزير الصحة الأسبق، أن من ضمن الأشياء الإيجابية المهمة في التعامل مع كورونا، أن يكون عندك توقعات في هذه الأمر واستراتيجيات للتعامل مع الأمور الموجود بشأن المرض.

وتواجه مصر ودول العالم وباء من فيروس كورونا، والذي ظهر لأول مرة في دولة الصين في منتصف شهر يناير الماضي وتسبب في وفاة الآلاف حول العالم.