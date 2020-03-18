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توك شو

انت مش بني آدم.. مذيع «سي بي سي» ينفعل على مروجي الشائعات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:09 ص
كورونا
كورونا
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عادل نصار
انفعل الإعلامي عمرو خليل، على مروجي الشائعات خلال الفترة الأخيرة، من خلال ما ينشرونه من صور ومقاطع فيديو مفبركة، بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" .

وجه خليل، خلال برنامجه "من مصر"، والمذاع عبر شاشة "سي بي سي"، الثلاثاء، حديثة لمروجي الشائعات، قائلاً: "انت مش بني آدم، والراجل اللي أنت حاطط صورته وتعمل شائعات من خلالها، أهله ممكن يقلقوا عليه والسبب حضرتك".


وأضاف "خليل": "في ناس معندهاش قلب ولا ضمير ولا إنسانية وإزاي تسمح لنفسك تزوّر صورة وتنزلها والناس تشوفها وهي غير حقيقية وتعمل حالة هلع ورعب للناس".


وتواجه مصر ودول العالم وباء فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في دولة الصين نهاية ديسمبر 2019، وتسبب في وفاة الآلاف حول العالم وعشرات الآلاف من المصابين.

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