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مرأة

في دقائق.. تعرفي على طريقة علاج تشققات الكعبين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:31 ص
تشقق الكعبين
تشقق الكعبين
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لمياء الياسين

فرط التعرق أو حب الشباب أو علامات التمدد أو الكعب المشقق، توجد طرق فعالة وغير مكلفة لتحسين حياتنا إليك  قائمة بـ 3 منتجات رائعة يمكن أن توفر يومك وأموالك! يقدمها موقع برايت سايد


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1. الإسبرين وعصير الليمون للكعب المتشققة

ببساطة طحن 10 أقراص الأسبرين في مسحوق وإضافة بعض عصير الليمون لصنع معجون. ثم ضعي الخليط بقطعة قطنية على كعبيك التالفة. استخدم الشاش وكيس بلاستيكي لتثبيت وسادة القطن على قدميك واتركها طوال الليل. سيساعدك هذا الإجراء على تقشير خلايا الجلد الميتة وجعل الجلد على كعبيك أكثر نعومة وسلاسة.

2. الليسترين للإبط المتعرق 

ليسترين غسول فم شائع فقط ضعي القليل من الليسترين باستخدام قطعة قطنية وافركيها تحت الإبطين النظيفين والجافين وتمتع بالانتعاش طوال اليوم!

3. الفازلين لعلاج حب الشباب
بصرف النظر عن وضعه على شفتيك ، يمكنك استخدام الفازلين على خديك  لتخلص من حب الشباب إذا كنت تعاني منه  فهو يساعد بشرتك على إصلاح نفسها والشفاء بشكل طبيعي

4. خل التفاح لفطريات الاظافر

فطريات الأظافر هي عدوى شائعة يمكن أن تظهر بعد مانيكير سيء يمكنك انقع أصابعك في حوض صغير مع بعض الماء الدافئ والخل. أيضا ، يمكن أن يساعد أظافرك على النمو أقوى وأسرع.

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