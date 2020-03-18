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أخبار العالم

صلوا في رحالكم.. بكاء مؤذني مساجد السعودية بعد وقف صلوات الجماعة.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:28 ص
بكاء مؤذني مساجد
بكاء مؤذني مساجد السعودية اثناء رفع الاذان
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قسم الخارجي
عقب إعلان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة "الجمعة" بجميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان، فيما عدا الحرمين الشريفين.. أثار مقطع لرفع الآذان بالرياض، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار السعودية ضمن حزمة إجراءات احترازية اتخذتها المملكة العربية السعودية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

لكن بكاء كثير من مؤذي مساجد السعودية لحظة رفع الآذان، ودعوتهم إلى الصلاة في المنازل لقي تفاعلاً، حيث سيطرت حالة من الحزن على متداولي المقاطع.

ويسمع في أحد المقاطع مؤذن أحد المساجد بالرياض وهو يبكي متأثرا أثناء رفع الأذان قائلا "صلوا في رحالكم".

ولم يتمالك عدد من المؤذنين أنفسهم حيث أجهشوا بالبكاء أثناء رفع أذان صلاة العشاء، في عدد من المحافظات بالمملكة العربية السعودية. 

كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أكد أن قرار هيئة كبار العلماء واضح وصريح وواجب النفاذ فورًا، والوزارة ستقوم بتطبيقه ومتابعة تنفيذه.
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