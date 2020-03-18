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منوعات

القبض على سيدة من داخل حمام السباحة خالفت «تحذيرات كورونا» في بريطانيا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حذرت الحكومة البريطانية، خلال الأيام الماضية، المواطنين، من التجمعات الكبيرة؛ لأنها تساهم في تفشي كورونا، وألزمتهم المكوث في المنازل ومتابعة أعمالهم عبر الإنترنت. 

ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور، ألقت الشرطة على سيدة بريطانية، في حمام السباحة؛ بعد تعنتها أمام تنفيذ أوامر الحكومة وإصرارها على قضاء يومها في أحد الفنادق؛ رغم رفض إدارته حجز غرفة لها. 

وبحسب ما ورد في الصحيفة، قررت السيدة أن تقضي اليوم في حمام السباحة، وضربت بتحذيرات الحكومة عرض الحائط، معتبرة أنها في إجازة ويمكنها الخروج والتنزه، غير مكترثة بالأمر الطارئ في بلادها والتحذيرات بشأن كورونا. 

وفاجأت إدارة الفندق، السيدة، بأن أخلت مسئوليتها وأبلغت الشرطة عن وجود سيدة في المكان تريد أن تقضي يوما في حمام السباحة، فحضرت الشرطة على الفور و أخرجت السيدة من حمام السباحة وألقت القبض عليها بملابس السباحة .

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