محمود عبد العال يكتب: الكورونا.. بداية لتصحيح الأوضاع

واقع يعايشه المرضي ويقاومه الأصحاء..

بالأمس بعد انتهاء العمل الذي عادة ما يكون لأكثر من 12 ساعة يوميا ، تقابلت مع صديقي وكنت أشعر بالإرهاق الشديد.. فشكوت له تعبي فقال لي إرهاق العمل ( زي كل يوم يا صاحبي )، فقلت له (لأ) أشعر بإرهاق غير اعتيادي يبدو أن (كبر السن له حكمه) فرد علي ممازحا، وقال لي: (اوعي لا تكون كورونا) .





فضحكت وقلت: (أدينا رايحين نكشف ونشوف)، فقال لي: أتتذكر المشهد الخاص بعادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة" عندما دخل على أصدقائه وقال لهم: أنا لابس حزام ناسف؟، وأضاف صديقي: (أهو أنت كل اللي عليك إنك تدخل على أي مكان لو عاوز تسرق بنك أو تعمل أي حاجة، مش هاتقول أنا لابس حزام ناسف .. هاتقول: أنا عندي كورونا).





واستمرت السخرية و المزاحات إلي أن انتهت بأن قررت أن أذهب لعيادة صديقي الطبيب المشهور لأطمئن علي حالتي الصحية والكائنة في مكان معروف بتجمع الأطباء الذى طالما يكون فى المناطق الشعبية شديدة الاكتظاظ بالسكان للارتباط الوثيق بين الزحمة والمرض، وذهبنا إلي الطبيب وبدأت القصة .





بداية.. أخذنا أكثر من ساعة حتي وجدنا مكان لركنه السيارة، وكنت قد أصبت بالإعياء الذي بدأ يتملكني بالتدريج.. وللأسف فشلنا فاضطررت أن أمشى لأكثر من ربع ساعة مرت كيوم كامل إلى أن وصلت أخيرًا الى البناية أو البرج الذى يتواجد به صديقنا الطبيب ، ثم توجهت مباشرة إلى الأسانسير بعد أن كنت استنفذت كل ما لدى من طاقة ونظرا لان البرج به أكثر من طبيب مشهور .





فبالتالى هو محط رحال عدد كبير جدًا من المرضى من كل وجهة كلٍ بألمه وشكواه، والكل متزاحم على أسانسير واحد فقط حمولة ثلاثة افراد مما يذكرك المشهد بأسانسير مبنى التحرير فعليك أن تنتظر دورك او نصيبك فقلت لنفسى ( انا كده هقضى باقى عمرى مستنى الأسانسير ومش هكشف اديها سلم وخلاص)، ويا هول ما رأيت

السلم تقريبًا لم يمسه الماء ولا المكنسة منذ أن أنشئ .





فمخلفات المرضى العضوية والغير عضوية من كل التخصصات تشكل عليه طبقات حتى أنى لم استطع أن أضع يدى متسندًا على الدرابزين فحاولت الارتداد إلى الأسانسير فإذا بمعركة على الدور.





فانطلقت على السلم دون تفكير حتى انتبهت الى وجود سكان يعيشون داخل هذه المستشفى اقصد البناية وعندهم اطفال بيلعبو على السلم نفس السلم .. وانتابتنى حالة من الرغبة فى القيء قاومتها خجلًا حتى وصلت الى عيادة صديقي الدكتور.





وهنا كان المشهد أقرب بيوم القيامة فالمرضى فى كل مكان على السلم وعلى الأرض وبجوار الأسانسير وكل مريض معه أقاربه أو أصدقائه بينما صديقي تركني وحيدًا خشية الكورونا وهرب.





ولمحت بعينى أحد المرضى يشكو من الأعراض إياها فوجدت نفسى فى حالة شرود ذهنى فى مشهد عادل إمام إياه ( انا لابس حزام ناسف.. أقصد أنا عندي كورونا) وبدأ الخيال ينسج شبكته العنكبوتية .





ورأيت بعين خيالي الكل بيجرى وبيدوس على بعضه وبالطبع مفيش أسانسير، يبقى السلم إياه والسكان بيجروا طاب والأطفال اللي كانوا على السلم، والستات اللي عند دكتور النسا اللي فوق، والمرضى اللي عند دكتور العيون اللي تحت واللي في العمليات .





واشتغل الخيال يصنع الكثير والكثير من المشاهد المتتالية مثل الكابوس ولم أشعر بنفسى إلا وأنا مع صديقى دون أن أكشف لأطرح عليه وعليكم العديد من الأسئلة الجدية بل شديدة الجدية.. أين حق المريض وحق الطبيب في مناخ طبى آمن يضمن سلامة كليهما؟.





كما هو ليس من المقبول السماح بتملك أو تأجير شقق سكنية داخل مستشفى.. فكيف يسمح بوجود عيادات ومراكز طبية بمبان سكنية وهو مخالف للدستور الذي يكفل حق المواطن في سكن آمن مضمون السلامة؟.





هل تراعي القوانين الحالية والمعنية بإصدار تراخيص المنشآت الطبية من عيادات ومراكز ومستشفيات الشروط الفنية والمهنية اللازمة لإنشائها داخل مباني مطابقة للمواصفات تكفل ضمان الأمن والسلامة لمكافحة العدوى وتتبع مساراتها؟





هل قوانين الصحة تتوافق مع الرؤية المصرية 2030 في التزامها بعنصري الاستدامة والجودة الواردة بالمواصفات القياسية العالمية (الاسكوا)؟





هل يمكن الاستفادة من أزمة كورونا لتحديد مسارات جديدة لتصحيح الأوضاع الحالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لأى منشآت طبية في المباني السكنية وقصرها على مبانى ذات مواصفات خاصة لمواجهة الأزمات المستقبلية مع إعطاء المنشآت الحالية فترة زمنية مناسبة لتصحيح الأوضاع؟





هل آن الأوان لوضع بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والهيئات التمويلية ومنظمات المجتمع المدني لوضع حلول تصحح من أوضاع المراكز والعيادات الطبية للخروج بها من عشوائية الممارسة الطبية؟.





أيها السادة المسئولون، السيد رئيس الوزراء.. أيتها الوزيرة المجتهدة.. يا أعضاء مجلس النواب ضعوا من القوانين للحد من هذه العشوائية وإلا هلكنا جميعًا في العيادات والمراكز الطبية الموجودة بمنشآت سكنية مختلطة وغير مؤهلة ولا متخصصة هى قنبلة بيولوجية حقيقيةً ولا يمكن إيقافها إن لم يكن اليوم بالكورونا... فغدًا بغير الكورونا فهى أكبر بؤر انتشار الأمراض الوبائية على الإطلاق ومخالفةً للدستور وقواعد حقوق الإنسان لما تشكله من تهديد مباشر على حياة المواطنين .











