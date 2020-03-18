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منوعات

بـ الصدفة البحتة.. دواء متداول منذ عقود يقضي على فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الوصول لدواء يكافح الفيروس التاجي الذي عمّ في العالم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، هو الهدف الذي يسعى إليه العلماء حاليًا في شتى بقاع الأرض، ليظهر هذا الدواء مؤخرًا في روسيا محدثًا ضجة في إيطاليا.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمجموعة من الإيطاليان في مطار شيريميتيفو بموسكو، يتحدثون عن عقار روسي شهير قالوا إنه يستخدم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في روسيا.

وأشار المتحدثون في الفيديو الذين ظهروا وهم يرتدون أقنعة طبية، إلى أن السبب في وفاة الأعداد الكبيرة بإيطاليا هو الإصابة بفيروس كورونا، في مقابل عدد الحالات المحدودة في روسيا هو وجود ذلك العقار في موسكو.

وأكدوا أن العقار الروسي متاح منذ 46 عامًا ضد الفيروسات التاجية، فيما أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار في روسيا في بيان لها أن أي دعاية تستخدم لهذا العقار كأداة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد هي انتهاك للقانون الروسي.


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