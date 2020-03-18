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منوعات

طبيب إيطالي يطالب بمنع عدة أطعمة لـ مكافحة كورونا.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يتحوّل الوضع في كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا بالتدريج من سيئ إلى أسوأ، والأزمة تتفاقم يوميًا لأسباب عدة، كان أهمها الوعي المحدود للمواطنين واستهتار البعض الآخر بتحذيرات الحكومات . 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن إيطاليا تعيش اليوم كابوسًا تأمل أن تنتهي منه في أقرب فرصة؛ بسبب الخسائر البشرية التي تلقتها بسبب كورونا . 

ونصح أحد الأطباء الإيطاليين بتناول الأطعمة التي تعزز من فعالية الجهاز المناعي للجسم، موضحًا أن كورونا ينهي على الجسم ضعيف المناعة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المطبوخة بالزيوت المُهدرجة وعالية الكوليسترول؛ قد يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، من الأشخاص الذين يتناولون الأكل الصحي. 

وشدّد الطبيب على أن الكابوس الذي تعيشه الآن إيطاليا وإسبانيا هو نتاج الاستهتار بالفيروس، على الرغم من أن "كورونا" وباء سريع الانتشار، ويعتمد جزءًا كبيرًا من مكافحته على الانصياع لأوامر الأطباء.
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