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رياضة

أشرف بن شرقى يظهر مهارته ببكرة المناديل فى تحدى البقاء فى المنزل.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:48 ص
اشرف بن شرقى
اشرف بن شرقى
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سيد احمد
نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى على موقع تويتر فيديو ل أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك أثناء قيامه بتحدى البقاء فى المنزل .


وظهر بن شرقى فى الفيديو يستعرض مهاراته الكروية باستخدام بكرة المناديل .

يذكر أن  ‏أشرف بن شرفي أعلن عن تكفله بعلاج بعض العائلات المغربية المصابة بفيروس كورونا.

وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، لمدة 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.



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