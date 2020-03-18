أشرف بن شرقى يظهر مهارته ببكرة المناديل فى تحدى البقاء فى المنزل.. شاهد









وظهر بن شرقى فى الفيديو يستعرض مهاراته الكروية باستخدام بكرة المناديل .





يذكر أن ‏أشرف بن شرفي أعلن عن تكفله بعلاج بعض العائلات المغربية المصابة بفيروس كورونا.





وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، لمدة 14 يومًا، ورغم ذلك أبلغ جهاز الكرة بالأهلي اللاعبين بالتجمع ظهر اليوم وخوض مران أخير قبل تحديد مدة الإجازة.













ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.













بن شرقي بيسلي نفسه في البيت 😁😁 pic.twitter.com/iJcqz91G9V — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) March 17, 2020