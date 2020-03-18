والدة 4 أطباء.. قصة فوزية الأم المثالية بجنوب سيناء.. تكريم أنهى معاناة 40 سنة

قصص كفاح مشرفة للأمهات المثاليات بمحافظة جنوب سيناء، تحدين الصعاب وقهرن المشكلات وضربن أروع الأمثلة في التضحية والعطاء وقدمن نماذج صالحة للأم المصرية الجديرة بكل احترام وتقدير ولم يقتصر دورهن على رعايتهن لأسرهن فحسب، بل فيهن نماذج مشرفة في التربية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة، ومنهن "فوزية عبد الحكيم محمد نوفل"، من مدينة طور سيناء، التي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء لعام 2020.









تقول فوزية عبد الحكيم محمد نوفل 54 سنة صبرت مع زوجي الذي كان ينحت في الصخر منذ 40 عاما عمر زواجنا حبا لزوجي وفي تربية أبنائنا على طلب الرزق الحلال وعشقًا لتراب الوطن كنا نوفر لأبنائنا حياة كريمة قدر دخلنا الشهري ولم يشعروا بأن ينقصهم شيئًا أو أنهم مختلفون عن باقي أقرانهم.









وخلال هذه الفترة حصلت علي الشهادات الابتدائية والإعدادية ودبلوم التجارة كما حصلت علي شهادة من مدرسة الخط العربي من جنوب سيناء في عام 1987 بعدها أصيب زوجي في حادث سير فأُخُرج على المعاش لم نيأس وصبرنا حتى اتجه زوجي للعمل في مجال توزيع الأغذية ومازال يعمل بهذه التجارة حتى الآن.





وتابعت: "لدي 4 أبناء الأكبر أحمد عبد الله عبد الله على خالد 39 سن متزوج ولديه طفل، طبيب مقدم بالقوات المسلحة استشاري جراحة قلب بالمركز الطبي العالمي، ويعد أول طالب التحق بكلية الطب في جنوب سيناء سواء على مستوى الأزهر الشريف أو التعليم العام، وابنتي ابتهال 37 سنة متزوجة ولديها طفلان تعمل دكتورة في استخراج اليورانيوم من المواد العضوية ومدرس في هيئة المواد النووية بالقاهرة وابنتي أسماء 33 سنة متزوجة ولديها طفلان، طبيبة رمد تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والأخير إسماعيل، طبيب بشري يعمل بالقاهرة.













وعن رد فعلها بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة قالت: "انتابتني فرحة غامرة وسعادة لا تقدر، وشعرت بأن المولى عز وجل كلل نجاحي في حياتي بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها وزوجها تقدما 7 مرات لقرعة الحج ولم يحالفهما الحظ وفرحتها بفوزها واختتمت حديثها قائلة أتمني من الله أن يمن علينا بوحدة سكنية في طور سيناء وأن أسافر برفقة زوجي الحاج عبد الله لأداء فريضة الحج خاصة أننا نتقدم كل عام لمدة 7 سنوات في حج القرعة ولم يحالفنا الحظ".

والتقط الزوج عبدالله على خالد أمين شرطة بالمعاش خيط الحوار مبتدأ بشعاره الذي يؤمن به ومبدأه في الحياة قائلا: " أنا مؤمن بمبدأ صعيدي يقول: ابن ابنك وماتبنلوش" وهو يعني تربية الأولاد تربية صحيحة أفضل من بناء البيوت والعمارات، مؤكدا أنه وزوجته كرسا حياتهما على تربية أبنائهما وأثمرت هذه التربية عن تخريج مواطنين صالحين أصحاب أخلاق عالية بجانب أنهم يرتقون مناصب يفخر بها كل أب وأم.





واستعرض الزوج "عبدالله" مشوار كفاحه وزوجته في جنوب سيناء، أنه متواجد في جنوب سيناء منذ عام 1975 وتزوج في عام 1980 وأقاما هو وزوجته في القرية الدفاعية بقرية ابوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر ثم انتقلا إلى مدينة طور سيناء وكانت الزوجة جنبا بجنب زوجها يكافحان سويا لزيادة دخلهما وتربية أبنائهما، لافتا على أن الظروف المعشية آن ذاك لم تكن سهلة ولكن كانت هناك معاناة ومعظم الاحتياجات الأساسية كانا يحصلون عليها بصعوبة.





وأضاف بفضل الله وتوفيقه وفقت أنا وزوجتي في تعليم أبنائنا وحصلوا جميعا على مؤهلات جامعية ودرجات علمية وهذا هو ثمرة نجاحنا في الحياة ولم يبق لنا سوى حج بيته الحرام.





كانت وزارة التضامن قد أعلنت أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهم 32 أم فائزة.





وقال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء أن نتيجة الأم المثالية هذا العام أسفرت عن فوز " فوزية عبد الحكيم محمد نوفل"، بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء لعام 2020.





يأتي ذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 أما للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.