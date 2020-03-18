كورونا شبح في وجه النجوم.. يسرا تناشد المواطنين.. راغب علامة يبتكر سلامًا بالقدم

حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا، الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، وما زالت الأبحاث جارية حول عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي.





وطال هذا الأمر، مؤخرًا ، عددا نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» بمثابة صداع في رأس هؤلاء النجوم.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا من حياة نجوم الفن، وإجراءاتهم الوقائية ضده.





يسرا



نشرت الفنانة يسرا فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تناشد فيه المواطنين لمواجهة فيروس كورونا .

وعلقت يسرا على الفيديو: "أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان .. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ما حنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت".





عبير صبري



شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بفيديو جديد لها من كواليس تصوير مسلسل "دهب عيره" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري في الفيديو وهي تقوم بالفحص الطبي قبل دخولها لوكيشن التصوير خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت عبير صبري على الفيديو قائلة: "إجراءات تعقيم مسلسل دهب عيره بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي برافو فريق إنتاج المسلسل.. ربنا يحفظنا جميعا".



مي الغيطي



نشرت الفنانة مي الغيطي عدة صور لها من منطقة وادي الريان بالفيوم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت:" قلنا نعزل نفسنا فى الصحراء أحسن:"، فى إشارة منها إلى الابتعاد عن فيروس كورونا المنتشر.

وفي سياق آخر، نشرت مي الغيطي صورة لها عبر إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة، حيث ارتدت "شيميز" مليء بالورود و"ميني جيب" وحذاء بكعب، وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة تلائمها.

وعلقت على الصورة قائلة "هيلا هيلا هوب.. أخر أيام الجامعة قبل ما تقفل عشان كورونا"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.





رشا مهدي



