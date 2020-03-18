كورونا شبح في وجه النجوم.. يسرا تناشد المواطنين.. راغب علامة يبتكر سلامًا بالقدم

حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا، الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، وما زالت الأبحاث جارية حول عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي.
وطال هذا الأمر، مؤخرًا، عددا نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» بمثابة صداع في رأس هؤلاء النجوم.
ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا من حياة نجوم الفن، وإجراءاتهم الوقائية ضده.
يسرا
نشرت الفنانة يسرا فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تناشد فيه المواطنين لمواجهة فيروس كورونا .
وعلقت يسرا على الفيديو: "أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان .. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ما حنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت".
عبير صبري
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بفيديو جديد لها من كواليس تصوير مسلسل "دهب عيره" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت عبير صبري في الفيديو وهي تقوم بالفحص الطبي قبل دخولها لوكيشن التصوير خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وعلقت عبير صبري على الفيديو قائلة: "إجراءات تعقيم مسلسل دهب عيره بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي برافو فريق إنتاج المسلسل.. ربنا يحفظنا جميعا".
مي الغيطي
نشرت الفنانة مي الغيطي عدة صور لها من منطقة وادي الريان بالفيوم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت:" قلنا نعزل نفسنا فى الصحراء أحسن:"، فى إشارة منها إلى الابتعاد عن فيروس كورونا المنتشر.
وفي سياق آخر، نشرت مي الغيطي صورة لها عبر إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة، حيث ارتدت "شيميز" مليء بالورود و"ميني جيب" وحذاء بكعب، وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة تلائمها.
وعلقت على الصورة قائلة "هيلا هيلا هوب.. أخر أيام الجامعة قبل ما تقفل عشان كورونا"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.
رشا مهدي
علقت الفنانة رشا مهدي على انتشار فيروس كورونا المستجد بسرعة عالية وتعاون كثير من الناس في اتباع الطرق الوقائية لتجنب الإصابة به.
وغردت رشا مهدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "آمين و نقدر نقول حاجات كتير كمان: نقدر نقول منخرجش غير للضرورة .. نقدر نقول نغسل ايدينا كتير و كويس .. نقدر نقول نسيب مسافة بينا .. نقدر نقول منسلمش بالأيد .. نقدر نقول منعملش تجمعات .. #إسعى_يا_عبد_وانا_اسعى_معاك .. ربنا يحفظ الجميع".
أمير طعيمة
أعرب الشاعر أمير طعيمة عن رأيه إزاء ما يشعر به المصريين من حالة فزع وهلع من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي وصل عدد ضحاياه في مصر لأكثر من 150 حالة.
وكتب أمير طعيمة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الموضوع باختصار: الفيروس مش كارثة، بس الاستهتار بيه واللامبالاة ممكن يؤدي لكارثة .. الشعوب الأكثر وعيًا هي اللي هتعدي منه ببساطة و بأقل الخساير".
جورج وسوف
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة من عزاء والدة الفنان جورج وسوف، والذى أقيم يوم السبت 29 فبراير.
ولفت الأنظار في العزاء اللافتة التي وضعها «وسوف»، أمام بوابة العزاء مكتوب عليها: «عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا».
راغب علامة
شارك الفنان راغب علامة، قبل عدة أيام، فيديو، لجمهوره من خلال حسابه على "تويتر"، وهو يقوم بالسلام على أحد الأشخاص باستخدام القدم دون السلام باليد تجنبا للمس والوقاية من المرض، وعلق بشكل طريف قائلا: "أيام #الكورونا #راغب_علامة".