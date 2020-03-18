حمادة هلال يستعد لطرح «ست الناس» اليوم

يستعد الفنان حمادة هلال اليوم لطرح أغنيته الجديدة "ست الناس" من خلال قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، تزامنا مع اقتراب عيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية "يا أكتر حد دلعني، فتحلي قلبه وسمعني، وعارف إيه بيوجعني ده أول حضن كان بيضمني في الدنيا دي حضنك".

وكانت آخر حفلات النجم حمادة هلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.





من ناحية أخرى طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "أوه لا لا" عبر يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الماضية، وذلك بعد ما طرح عدة أغاني، خلال العام الماضى، منها "الناس الحلوة" التي غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذي قام ببطولته في دراما رمضان الماضى.