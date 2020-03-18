في عيد ميلاده الـ 28 .. أرقام فرجاني ساسي مايسترو الوسط مع الزمالك

يحتفل الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط لفريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ 28، حيث ولد بمدينة أريانة التونسية، ولعب مع عدد من الفرق المحلية قبل أن يخرج للاحتراف ويحط الرحال إلى مصر رفقة القلعة البيضاء.





وشارك "مايسترو" خط الوسط في أيام سعيدة حققها مع الزمالك بتحقيق لقبي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، والتأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





وانضم الدولي التونسي للزمالك مطلع الموسم الماضي، وقدم أداءً مميزًا على مدار موسمين مع الزمالك، ليكون رمانة الميزان في وسط الفريق الأبيض بجوار طارق حامد.





شارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 23 مباراة هذا الموسم نجح في إحراز هدفين وصنع هدف واحد فقط.





ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، عبر فيسبوك، صورة لفرجاني ساسى كتب عليها: "عيد ميلاد سَعيد للاعبنا الدولى التونسى فرجانى ساسى، كل عام وأنت بخَير".