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فن

سعد الصغير يواصل تصوير «ولاد إمبابة» في شبرامنت

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
يستعد فريق مسلسل ولاد إمبابة على رأسهم المطرب سعد الصغير لاستكمال تصوير مشاهد المسلسل الخميس المقبل في استديو السمنودي بمنطقة شبرامنت.
ويجسّد سعد الصغير شخصية "عسيلة"، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية، ويقع في قصة حب مع "فريدة" التى تجسدها الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحداث العمل.

مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير وأحمد شيبه ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي وفريدة سيف النصر وحسن شاكوش ونادر أبو الليف وريكو وعبد الله مشرف، وشمس، ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي ويسرا المسعودي وبوسي شاهين وتأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخرًا فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.
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