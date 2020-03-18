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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يوفر ملايين الكمامات لـ مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:16 ص
الجيش الأمريكي يوفر
الجيش الأمريكي يوفر ملايين الكمامات لمواجهة كورونا
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رحيم يسري
 قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن وزارته على استعداد للقيام بدورها في الطوارئ الوطنية لوباء فيروس كورونا.

وأعلن اسبر أن الجيش الأمريكي يستعد لتوفير ملايين الكمامات والأقنعة ومعدات الحماية الأخرى.

وأضاف أن الجيش يستعد لتوفير ما يصل إلى  5 ملايين كمامة من نوع N95 للتوزيع، إضافة إلى  معدات الوقاية الشخصية الأخرى.

وأكد الوزير الأمريكي أن أول مليون قناع ستكون متاحة على الفور، معلنا بدء تجهيز مستشفيات ميدانية لمواجهة وباء كورونا، ونشر عناصر من الحرس الوطني في عدد من الولايات.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 6 آلاف حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 100 حالة.
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