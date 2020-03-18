في ذكرى رحيل يحيى شاهين .. تعرف على عدد زيجات سي السيد

تحل اليوم الأربعاء 18 مارس، الذكرى الـ 26 لرحيل يحيى شاهين "سي السيد السينما المصرية"، وأحد أعمدة الفن المصري، الذي رحل عن عالمنا بعد أداء مناسك العمرة، هو وصديق عمره ورفيق دربه الفنان محسن سرحان، واحتفلا معا بعد عودتهما من الأراضي السعودية بعيد الاضحى المبارك بمدينة الإسكندرية وبلا مقدمات وبعد إرهاق بسيط رحل في مثل هذا اليوم من عام 1994.

تحل اليوم الأربعاء 18 مارس، الذكرى الـ 26 لرحيل يحيى شاهين "سي السيد السينما المصرية"، وأحد أعمدة الفن المصري، الذي رحل عن عالمنا بعد أداء مناسك العمرة، هو وصديق عمره ورفيق دربه الفنان محسن سرحان، واحتفلا معا بعد عودتهما من الأراضي السعودية بعيد الاضحى المبارك بمدينة الإسكندرية وبلا مقدمات وبعد إرهاق بسيط رحل في مثل هذا اليوم من عام 1994.

ولد يحيى شاهين بحي ميت عقبة بمحافظة الجيزة عام 1917 وبعد ما حصل على بكالوريوس الهندسة بقسم النسيج عام 1933 عمل موظفا بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لكن شغفه بالتمثيل كان أقوى من ان يستمر في وظيفته.





اكتشفه الفنان بشارة واكيم، الذي قدمه الى الفرقة القومية للتمثيل كوجة جديد، وبالفعل دخل يحيى شاهين من خلال تلك الفرقة إلى المجال الفني، وتنقل من خلالها الى العديد من الفرق المسرحة منها فرقة فاطمة رشدي التي شارك فيها بعدة عروض مسرحية منها مسرحية "مجنون ليلى" و"روميو وجوليت".





بعد تألقه علي خشبة المسرح صال وجال في مجالات فنية اخري فقد دخل المجال السينمائي بادوار ثانوية، وكانت البداية بدور صغير أمام كوكب الشرق في فيلم "دنانير"، عام 1939 ثم تكررت الأدوار بنفس المساحة في فيلم "لو كنت غني"، مع بشارة واكيم عام 1942 وفيلم "حبابة" عام 1944 حتي أتت إليه البطولة المطلقة من حيث لا يدري.





تزوج الفنان يحيى شاهين، مرتين في حياته، الأولى كانت من امرأة مجرية الجنسية، وأنجب منها طفلتين ولكنهما لم يستطيعا العيش معًا والتفاهم، فانفصلا فقررت العودة لبلدها وأخذت طفلتيه معها، مما أصابه بالاكتئاب الحاد.





وفي المرة الثانية، تزوج يحيى شاهين، من مشيرة عبد المنعم وأنجب منها ابنته داليا، وكانت الزيجة الأخيرة والأطول في حياته، إذ ظلا معًا حتى توفى في عام 1994.