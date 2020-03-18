AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم 18-3-2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، 18-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.46 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 163.21 ريال سعودي 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (184.52ريال سعودي) أي ما يعادل (49.16دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (169.15ريال سعودي) أي ما يعادل (45.06دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (161.46  ريال سعودي) أي ما يعادل (43.02دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (138.40 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.87دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (107.64  ريال سعودي) أي ما يعادل (28.68دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (92.26  ريال سعودي) أي ما يعادل (24.58 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,739  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,529دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,292  ريال سعودي) أي ما يعادل (344.13دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (184,525  ريال سعودي) أي ما يعادل (49,161دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

تراجع كبير.. اسعار الذهب في السعودية اليوم 29-2-2020

تباين أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 3 - 2020

اسعار الذهب في السعودية اليوم ترتفع بشكل كبير| تفاصيل

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

ترشيحاتنا

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

متى يكون النوم غير جائز شرعًا ؟.. أمين الفتوى يوضح

النصر السعودي يسخر من الهلال بسبب عقوبة سلمان الفرج

نجم ليفربول السابق يطالب بالاستغناء عن محمد صلاح ويرفض عرض مدريد لضم ماني

التعليم العالي توضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني ..صور

برق ورعد وأمطار في الكويت.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى