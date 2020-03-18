انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم 18-3-2020

سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، 18-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.46 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 163.21 ريال سعودي





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في السعودية:





يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (184.52ريال سعودي) أي ما يعادل (49.16دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (169.15ريال سعودي) أي ما يعادل (45.06دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (161.46 ريال سعودي) أي ما يعادل (43.02دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (138.40 ريال سعودي) أي ما يعادل (36.87دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (107.64 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.68دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (92.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (24.58 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,739 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,529دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,292 ريال سعودي) أي ما يعادل (344.13دولار أمريكي)