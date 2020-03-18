من البلكونات.. الأسبان يحاربون كورونا بـ عادة مختلفة.. فيديو

يعيش عدد كبير من السكان في مختلف الدول تحت وطأة الحظر والبقاء في المنازل، هروبًا من شر الفيروس التاجي كورونا، وفي هذه الأثناء يحاولون في قضاء أوقاتهم بشكل مختلف.





فمن إيطاليا؛ يقف شعبها في "البلكونات" يغني ويعزف ويشاهد السينما المفتوحة، إلى أسبانيا وهي الدولة التي تأتي في مقدمة الدول التي لديها عدد كبير من المصابين بالفيروس، حيث يمارس الناس الرياضة في الشرفات.





وجرى تداول مقطع فيديو، يظهر خلاله مدرب لياقة بدنية وهو يقوم بإجراء تمارين رياضية جماعية من أعلى أحد الأسطح، فيما يقوم سكان الحجر الصحي في إشبيلية الإسبانية يقومون بإتباع المدرب.



