الاتحاد الإنجليزي يزف بشرى سارة لفريق ليفربول بخصوص حسم لقب الدوري

بعد اقتراب ليفربول من التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي، بعد حرمان 30 عاما؛ ظهر فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرًا، ليؤجل معظم الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
وبات مصير الدوري الإنجليزي مجهولا، بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل المسابقة حتى 3 أبريل المقبل، وسط مطالبات من بعض الأندية، بإلغاء المسابقة؛ حفاظا على أرواح اللاعبين.
وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن أن إكمال الدوري المحلي والكأس هذا الموسم يُعد أولويته إذا كان ذلك مُمكنًا، وسط التزام أوروبي بإكمال مُسابقات الدوري المحلية في الصيف.
وأشار تقرير الصحيفة الإنجليزية، إلى أن قرار تأجيل يورو 2020 لمدة عام سيكون في حُسبان رابطة الدوري الإنجليزي التي تهدف للتوصل إلى اتفاق يُحدد ملامح الدوري، غد الخميس.
وانتشر فيروس كورونا، انتشر في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، ليمتد إلى جميع بلدان العالم، مخلفًا وراءه عددًا كبيرًا من الإصابات والوفيات.