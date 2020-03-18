الاتحاد الإنجليزي يزف بشرى سارة لفريق ليفربول بخصوص حسم لقب الدوري

بعد اقتراب ليفربول من التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي، بعد حرمان 30 عاما؛ ظهر فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرًا، ليؤجل معظم الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.



