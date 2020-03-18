AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس البرازيل يحسم الجدل حول إصابته بـ فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:13 ص
رئيس البرازيل جايير
رئيس البرازيل جايير بولسونارو
Advertisements
رحيم يسري
أكدت نتائج فحوصات فيروس كورونا، عدم إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالفيروس.

ونقلت وسائل إعلامية عن رئيس البرازيل قوله إنه خضع لاختبار ثانٍ لفيروس كورونا وأن النتائج كانت سلبية.

وطلبت حكومة بولسونارو من الكونجرس، تفويضا لإعلان حالة الطوارئ التي ستسمح باتخاذ إجراءات استثنائية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وتحرير الأموال لمكافحة انتشار الفيروس .

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن إصابة بولسونارو بفيروس كورونا بعد تأكيد إصابة وزير الاتصالات البرازيلي الذي كان من الطاقم المقرب للرئيس، والتقى بالرئيس الأمريكي.

وعقب أنباء عن إصابته بالفيروس وخضوعه للفحص الأول، كتب بولسونارو، الأربعاء، على صفحته بفيسبوك "أبلغت الآن أن الاختبار الثاني لفيروس كورونا المستجد كان سلبيا .. ليلة سعيدة للجميع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل: الوزير المصاب بـ كورونا التقى ترامب.. تفاصيل

هل يجري ترامب فحص كورونا بعد لقائه وزيرا برازيليا مصابا.. البيت الأبيض يرد

هل تصدق نبوءة العرافة بابا فانغا بشأن مرض ترامب؟

سيناتور مقرب لـ ترامب يخضع للحجر الصحي.. تفاصيل

بعد خضوع مقربين منه للحجر الصحي.. ترامب يمتنع عن الخضوع لفحص كورونا

صافح ترامب منذ أيام.. إصابة رئيس البرازيل بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أمين الفتوى: يجوز الصلاة بعد العصر والفجر في حالة واحدة فقط

بعد المنشور الفاضح.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل حول زواجها السري

التعليم العالي توضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني ..صور

هجوم شرس ضد ترامب بسبب «الفيروس الصيني»

وزيرة الصحة تعلن عن أقوى سلاح لمواجهة كورونا ..فيديو

عبدالله السعيد فى الزمالك.. فيروس كورونا يفضح أكاذيب الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني