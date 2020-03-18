رئيس البرازيل يحسم الجدل حول إصابته بـ فيروس كورونا

أكدت نتائج فحوصات فيروس كورونا، عدم إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالفيروس.





ونقلت وسائل إعلامية عن رئيس البرازيل قوله إنه خضع لاختبار ثانٍ لفيروس كورونا وأن النتائج كانت سلبية.





وطلبت حكومة بولسونارو من الكونجرس، تفويضا لإعلان حالة الطوارئ التي ستسمح باتخاذ إجراءات استثنائية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وتحرير الأموال لمكافحة انتشار الفيروس .





وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن إصابة بولسونارو بفيروس كورونا بعد تأكيد إصابة وزير الاتصالات البرازيلي الذي كان من الطاقم المقرب للرئيس، والتقى بالرئيس الأمريكي.



