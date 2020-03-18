ضرب وإهانة.. طرد مسافرين من طائرة تركية.. فيديو

عانى مجموعة من المسافرين العالقين على متن إحدى الطائرات من التعامل القاسي والوحشي والاعتداء غير الآدمي من قبل قوات الشرطة التركية.





فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركاب سودانيين عالقين بـ بمطار اسطنبول، تعرضوا لمعاملة سيئة من قبل قوات الشرطة، وذلك بعد إغلاق السلطات السودانية لمطار الخرطوم.





فكانت الخطوط التركية قد طالبت من الركاب "السودانيين" إخلاء الطائرة والنزول منها، واغلقوا المكيف والأكسجين، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





وكان أحد المسئولين بالقنصلية السودانية بإسطنبول وأبلغهم بموافقة الخطوط التركية استضافتهم ليومين، إلا أنه وبمجرد نزولهم من الطائرة قامت الشرطة التركية بالاعتداء عليهم وطردهم بالقوة من المطار.



