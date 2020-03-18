برق ورعد وأمطار في الكويت.. شاهد

تشهد دولة الكويت الان برقا ورعدا شديدين، مع سقوط للأمطار.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج أمطار الكويت .





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر، وجاءت ابرز التغريدات عليه، كالتالي:





‏‎#امطار_الكويت

الان أمطار ما شاءالله تبارك الله

ربي اجعلها امطار خير وبركة على الكويت وشعبها وكل مقيم على ارضها الطيبه









‏‎#امطار_الكويت





أمطري ياغيوم المحبة ⛈

فوق ارض الكويت الحبيبة









‏‎#امطار_الكويت ‎#صوت_المطر





اللهم مع صوت المطر برد على قبور موتانا وافتح لهم بابًا من ابواب جنتك لاتسد نسائمها ابدًا يا ارحم الراحمين.♥️









‏‎#امطار_الكويت

الله يجعلها امطار خير وبركه يارب

والله يحفظ الكويت واهلها والله يشفي مرضى كورونا وان شاء الله ازمه وتعدي على خير يارب











