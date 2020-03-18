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أخبار العالم

برق ورعد وأمطار في الكويت.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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سيد احمد
تشهد دولة الكويت الان برقا ورعدا شديدين، مع سقوط للأمطار.
 ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج أمطار الكويت .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر، وجاءت ابرز التغريدات عليه، كالتالي:

‏‎#امطار_الكويت
الان أمطار ما شاءالله تبارك الله
ربي اجعلها امطار خير وبركة على الكويت وشعبها وكل مقيم على ارضها الطيبه


‏‎#امطار_الكويت

أمطري ياغيوم المحبة ⛈
فوق ارض الكويت الحبيبة


‏‎#امطار_الكويت ‎#صوت_المطر 

اللهم مع صوت المطر برد على قبور موتانا وافتح لهم بابًا من ابواب جنتك لاتسد نسائمها ابدًا يا ارحم الراحمين.♥️ 


‏‎#امطار_الكويت
الله يجعلها امطار خير وبركه يارب 
والله يحفظ الكويت واهلها والله يشفي مرضى كورونا وان شاء الله ازمه وتعدي على خير يارب 



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