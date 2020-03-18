برق ورعد وأمطار في الكويت.. شاهد

تشهد دولة الكويت الان برقا ورعدا شديدين، مع سقوط للأمطار.
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج أمطار الكويت .
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر، وجاءت ابرز التغريدات عليه، كالتالي:
#امطار_الكويت
الان أمطار ما شاءالله تبارك الله
ربي اجعلها امطار خير وبركة على الكويت وشعبها وكل مقيم على ارضها الطيبه
#امطار_الكويت
أمطري ياغيوم المحبة ⛈
فوق ارض الكويت الحبيبة
#امطار_الكويت #صوت_المطر
اللهم مع صوت المطر برد على قبور موتانا وافتح لهم بابًا من ابواب جنتك لاتسد نسائمها ابدًا يا ارحم الراحمين.♥️
#امطار_الكويت
الله يجعلها امطار خير وبركه يارب
والله يحفظ الكويت واهلها والله يشفي مرضى كورونا وان شاء الله ازمه وتعدي على خير يارب