AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسن الرداد : إيمي سمير غانم طلبت الطلاق لهذا السبب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:53 ص
ايمي سمير غانم وحسن
ايمي سمير غانم وحسن الرداد
Advertisements
شيرى نبيل
.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم حول كواليس سفرهما لقضاء شهر العسل

وقال "الرداد": بعد انتهاء الزفاف وأثناء استقلالنا الطائرة مزحت مع إيمي، فانفعلت وطلبت إيمي مني الطلاق لأنها لا تحب المزاح خارج المنزل لافتًا إلى أنه في حياته العادية يحب الحركة والضحك والمزاح وسماع الموسيقى الصاخبة، وهي على النقيض منه تمامًا، بل تجلس هادئة مُلتزمة وتستمع لـ عبد الوهاب وما شابه، مضيفًا: "الكلام ده مليش فيه خالص أنا.. أنا بحب أتحرك كتير ف الطيارة وأروح وآجي وأكلم الناس وأهزر.. .وهي ملتزمة وقاعدة وعايزاني ألتزم زيها وأقفل الموبايل

وتابع: "لقيتها أول الطيارة ما اتحركت خايفة ومرعوبة.. فأنا بهزر معاها وقلت أعمل فيها مقلب وأخوفها ونقلبها هزار، فبقولها أهم جايين عليناوو .وبصيت ناحية الشباك.. لقيتها خافت وقاعد تقول لأاا لأاا وتعيط وتصرخ وتقول: طلقني

من جانبها، علّقت إيمي على ما ذكره الرداد بأنها كان لديها هلع أثناء تحرك الطائرة، ومع ذلك لم يحاول تهدئتها بل استكمل مزاحه بعمل مقلب فيها، لكي تخاف أكثر، قائلة: "أنا خوفت قولت معقولة لسه متجوزة من ساعات ومسافرة ويخوفني!! ولقتني عايزة بابا وماما.. أنا خايفة ومرعوبة وهو جاي يخوفني زيادة بدل ما يهديني"، ليرد حسن: "بالظبط وخد من الهبل بتاعها ده كتير في الحياة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب

بعد شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم.. حسن الرداد يتصدر البوستر الدعائي لـ«توأم روحي».. شاهد

إيمي سمير غانم وحسن الرداد.. ماذا قالت الفنانة عن زوجها مع أمير كرارة؟

ترشيحاتنا

مصل كورونا قريباً.. فاروق الباز: اللي يمس سُمعة مصر لازم ياخد بالجزمة

القبض على مصري في الكويت لمخالفة إجراءات مواجهة فيروس كورونا

حقيقة توقيع نجم الجزائر للزمالك

توضأت وشربت سجائر فهل بطل وضوئي ؟

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك أمام مرتضى منصور.. تفاصيل

شاهد.. كيف تغلبت الصين على فيروس كورونا في 60 ثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني