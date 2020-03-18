حسن الرداد : إيمي سمير غانم طلبت الطلاق لهذا السبب

.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم حول كواليس سفرهما لقضاء شهر العسل





وقال "الرداد": بعد انتهاء الزفاف وأثناء استقلالنا الطائرة مزحت مع إيمي، فانفعلت وطلبت إيمي مني الطلاق لأنها لا تحب المزاح خارج المنزل لافتًا إلى أنه في حياته العادية يحب الحركة والضحك والمزاح وسماع الموسيقى الصاخبة، وهي على النقيض منه تمامًا، بل تجلس هادئة مُلتزمة وتستمع لـ عبد الوهاب وما شابه، مضيفًا: "الكلام ده مليش فيه خالص أنا.. أنا بحب أتحرك كتير ف الطيارة وأروح وآجي وأكلم الناس وأهزر.. .وهي ملتزمة وقاعدة وعايزاني ألتزم زيها وأقفل الموبايل