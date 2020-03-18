حسن الرداد : إيمي سمير غانم طلبت الطلاق لهذا السبب

.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم حول كواليس سفرهما لقضاء شهر العسل
وقال "الرداد": بعد انتهاء الزفاف وأثناء استقلالنا الطائرة مزحت مع إيمي، فانفعلت وطلبت إيمي مني الطلاق لأنها لا تحب المزاح خارج المنزل لافتًا إلى أنه في حياته العادية يحب الحركة والضحك والمزاح وسماع الموسيقى الصاخبة، وهي على النقيض منه تمامًا، بل تجلس هادئة مُلتزمة وتستمع لـ عبد الوهاب وما شابه، مضيفًا: "الكلام ده مليش فيه خالص أنا.. أنا بحب أتحرك كتير ف الطيارة وأروح وآجي وأكلم الناس وأهزر.. .وهي ملتزمة وقاعدة وعايزاني ألتزم زيها وأقفل الموبايل
وتابع: "لقيتها أول الطيارة ما اتحركت خايفة ومرعوبة.. فأنا بهزر معاها وقلت أعمل فيها مقلب وأخوفها ونقلبها هزار، فبقولها أهم جايين عليناوو .وبصيت ناحية الشباك.. لقيتها خافت وقاعد تقول لأاا لأاا وتعيط وتصرخ وتقول: طلقني
من جانبها، علّقت إيمي على ما ذكره الرداد بأنها كان لديها هلع أثناء تحرك الطائرة، ومع ذلك لم يحاول تهدئتها بل استكمل مزاحه بعمل مقلب فيها، لكي تخاف أكثر، قائلة: "أنا خوفت قولت معقولة لسه متجوزة من ساعات ومسافرة ويخوفني!! ولقتني عايزة بابا وماما.. أنا خايفة ومرعوبة وهو جاي يخوفني زيادة بدل ما يهديني"، ليرد حسن: "بالظبط وخد من الهبل بتاعها ده كتير في الحياة