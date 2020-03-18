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رياضة

أخبار الرياضة | أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك أمام مرتضى.. كورونا يفضح الدوري المصري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:


- تواجه بطولة دوري أبطال أفريقيا شبح الإلغاء مثلها مثل باقي المسابقات القارية حول العالم، بسبب فيروس كورونا المنتشر عالميًا، خاصة بعد اختيار الاتحاد لدولة الكاميرون لاستضافة النهائي.


- انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى. 


- أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهمة اختيار قائمته أوائل العام المُقبل.


- قال فيصل عبيد وكيل اللاعب الجزائري حسين بن عيادة لاعب نادي شباب قسنطينة أن الزمالك تقدم بعرض رسمي لإنضمامه للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة .


- بعد اقتراب ليفربول من التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي، بعد حرمان 30 عاما؛ ظهر فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرًا، ليؤجل معظم الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.


- أكد دون هاتشيسون لاعب ليفربول السابق أن فكرة الاستغناء عن محمد صلاح نجم الريدز، أصبح واردًا في الفترة المقبلة لأن الفرعون لم يصبح يقوم بالمهام الأساسية بالملعب بشكل جيد على حد وصفه.


- سادت حالة من التأجيلات على مستوى كرة القدم العربية من أجل الحد من انتشار الوباء العالمي فيروس "كورونا"، بعد اكتشاف كبير لعدد من الحالات أصيبت بالمرض، الأمر الذي دعا لتجميد النشاط في أكثر من 17 دولة عربية.


- كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، كواليس "خناقة" محمود عبد المنعم "كهربا" مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أثناء مجريات مباراة السعودية في كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا بذلك التوقيت.
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