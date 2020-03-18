نشرة الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل عن علاقتها بـ أحمد العوضي: انتو إزاي عايشين مع بعض في البيت بدون صفة؟

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل: انتو إزاي عايشين مع بعض في البيت بدون صفة؟
يبدو أن الخلافات لم تنته بين وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين عبد العزيز، حيث خرج فى منشور عبر حسابه على "فيسبوك" يطالب شقيقته بإعلان ارتباطها رسميا.
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم حول كواليس سفرهما لقضاء شهر العسل.
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
يستعد الفنان حمادة هلال اليوم لطرح أغنيته الجديدة "ست الناس" من خلال قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، تزامنا مع اقتراب عيد الأم.
علّقت الفنانة رشا مهدي، على أزمة فيروس كورونا، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".